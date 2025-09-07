Bakan Işıkhan: Türkiye Küllerinden Yeniden Doğacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkemizin içerisinden geçtiği en zor zamanlarda ellerini ovuşturarak yıkılmamızı bekleyenlere, karşılaştığımız her engelde ' Türkiye bu badireyi asla atlatamaz' diyenlere inat her seferinde küllerimizden yeniden doğmasını bildik." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılmak için Kastamonu'ya gelen Işıkhan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen "STK ve İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı"na katıldı.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana çalışma hayatının paydaşlarıyla bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Katılımcı sosyal devlet anlayışının gerektirdiği şekilde bugüne kadar milletten gelen taleplerin hiçbirini kulak arkası etmediklerini belirten Işıkhan, çalışanlara, işverene, sendika ve sivil toplum kuruluşlarına hiçbir zaman kapılarını kapatmadıklarını kaydetti.

Çalışma standartlarını yükseltmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşçimizden işverenimize kadar yediden yetmişe her bir vatandaşımızın yaşam standartlarını, çalışma koşullarını ve sosyal güvenlik geleceğini teminat altına almak için her türlü adımı, tüm riskleri göze alarak attık, atmaya da devam ediyoruz. Ülkemizin içerisinden geçtiği en zor zamanlarda ellerini ovuşturarak yıkılmamızı bekleyenlere, karşılaştığımız her engelde ' Türkiye bu badireyi asla atlatamaz' diyenlere inat her seferinde küllerimizden yeniden doğmasını bildik elhamdülillah. Afetler, salgınlar, darbeler gördük, yine de pes etmedik, eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalktık."

"İvme kazanan kalkınma sürecimiz çalışma hayatına da olumlu yansıyor"

Hep daha ilerisini hedeflediklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın faaliyete geçirilmesiyle savunma sanayi başta olmak üzere yerli ve milli üretim gücümüzün artmasıyla her geçen gün daha da ivme kazanan kalkınma sürecimiz çalışma hayatına da olumlu şekilde yansımaya devam ediyor. Bu anlamda Türkiye yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde yükselişini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Son açıklanan güncel verilere göre, ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyümüş durumda. Yani 20 çeyrektir, kesintisiz, istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. Enflasyon karşısında verdiğimiz yoğun mücadeleler sayesinde ise yıllık enflasyon temmuz ayında, geçtiğimiz yılın mayıs ayına oranla yaklaşık 42 puan azalmış durumdadır. Tabii bu rakamlar çalışma hayatında da olumlu etkisini gösteriyor."

Yüzde 8'e gerileyen işsizlik oranının 27 aydır tek hanelerde seyrettiğini hatırlatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde ihracat rakamlarımız, dünyada ve bölgemizde maruz kaldığımız tüm risklere rağmen tarihi bir seviyeye ulaşmış durumda. Attığımız kararlı, makul ve emin adımlarımız sayesinde önümüzdeki yıllarda bu rakamların çok daha iyi seviyelere ulaşacağına inanıyoruz. Ekonomimiz güçlendikçe, istihdamımız ve üretimimiz arttıkça, ulusal ve uluslararası yatırımlarımız çoğaldıkça, bu refahı nüfusumuzun tamamına yaymak için daha kapsamlı politikalar üretmeye devam edeceğiz. Biz bu yolculukta siz değerli yatırımcılarımızı, işverenlerimizi, esnafımızı, sanayicilerimizi de sadık birer yol arkadaşı olarak görüyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yine birlikte yürümeyi arzu ediyoruz. Gelecek hedeflerimiz istikametinde Türkiye Yüzyılı şehirlerini el ele verip birlikte inşa ederken, inanıyorum ki her ilimiz gibi Kastamonu da tüm potansiyeliyle bu yürüyüşe ortak olacaktır."

Kastamonu'nun ekonomik verilerinden bahseden Bakan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"İŞKUR aracılığıyla 2002'de Kastamonu'da toplam sadece 1270 vatandaşımızı işe yerleştirmişken 2025 yılında toplam 4 bin 996 kişiyi işe yerleştirdik. 2002 yılından günümüze kadar toplam 62 bin 254 vatandaşımızın İŞKUR aracılığıyla Kastamonu'da işe yerleşmesini sağladık. Bugün itibarıyla Kastamonu'da İŞKUR'a 4 bin 355 açık iş talebi var. İş arayan, çalışmak isteyen hemşehrilerimiz bu 4 bin 355 açık iş için İŞKUR'a başvurabilirler. İstihdamı artırmak için yaptığımız bu çalışmalarla Kastamonu'da 2002 yılında aktif sigortalı sayısı 56 bin 619 iken bugün itibarıyla 103 bin 552 olmuştur."

Kastamonu'nun kalkınması için her daim sahada olan iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumlarıyla talepleri alıp sorunları çözmeye devam edeceklerini dile getiren Işıkhan, "Sizler Kastamonu'nun ve ülkemizin geleceğine, kalkınmasına sahip çıkıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. Bizler de elimizden gelen her türlü desteği sizlere vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da toplantıda selamlama konuşması yaptı.

Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MHP İl Başkanlığını da ziyaret ederek İl Başkanı Emre Şahin'le görüştü.