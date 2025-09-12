Bakan Işıkhan: Türkiye, Dünyanın Güven Adası Olmaya Devam Ediyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " Türkiye, küresel güvensizlik ortamında üstlendiği uluslararası sorumluluklar, tarihi ve kültürel misyonu ile sadece bölgesinin değil dünyanın da güven adası olmaya devam etmektedir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Burdur'a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Işıkhan, Vali Tülay Baydar Bilgihan ve il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Işıkhan daha sonra Öğretmenevi'nde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, "Birileri gençlerimizi sokaklara çağırarak milletimizi siyasi hırs ve tuzaklarına alet etmeye çalışırken, bizler gece gündüz demeden gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için projeler üretiyoruz. Birileri Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çekmek için uğraşırken, bizler yerli ve milli ekonomimizi nasıl geliştirebileceğimizi, kalkınma hamlelerimizi, istihdamımızı, kalifiye iş gücümüzü ve yeni iş imkanlarını nasıl artırabileceğimizi düşünmekle ve uygulamakla meşgulüz" dedi.

'İHRACAT RAKAMLARIMIZ TARİHİ SEVİYELERE ULAŞMIŞ DURUMDA'

Yerli ve milli kalkınma yolunda atılan her adımın olumlu sonuçlar gösterdiğini aktaran Bakan Işıkhan, "Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 artış gösteren ekonomimiz, 20 çeyrektir sürekli büyüyor. Hamdolsun ülkemiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında istikrarlı ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor. Yıllık enflasyon rakamlarındaki azalma da aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların faydasını bir kez daha göstermiş oldu. Tabii bu rakamlar çalışma hayatına da olumlu şekilde yansıyor. Yüzde 8'e gerileyen işsizlik oranı, 27 aydır tekli hanelerde seyretmeye, buna mukabil istihdamımız da sürekli artmaya devam ediyor. Aynı şekilde ihracat rakamlarımız, dünya konjonktürüne rağmen tarihi seviyelere ulaşmış durumda" diye konuştu.

Bölgede ve dünyada yaşanan belirsizliklerle krizlere rağmen bugün gelinen noktanın gelecekte daha iyi seviyelere ulaşılacağının da açık teminatı olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Ülkemizi güçlendirme hedefimiz istikametindeki kararlılığımızı, azmimizi koruduğumuz sürece her alanda olumlu sonuçlar almaya devam edeceğimize inanıyorum. Şunu unutmamalıyız ki Türkiye'nin güçlenmesi demek, aynı zamanda, bölgede ve dünyada mazlumlara destek vererek daha adil, daha huzurlu bir dünyanın inşasına yardım etmemiz demektir. Çünkü bugün Türkiye, küresel güvensizlik ortamında üstlendiği uluslararası sorumluluklar, tarihi ve kültürel misyonu ile sadece bölgesinin değil dünyanın da güven adası olmaya devam etmektedir. Gazze başta olmak üzere zalimin zulmü altında yaşam mücadelesi veren mazlum coğrafyalarımıza karşı görevlerimizin yanı sıra artık bölgesel tehditlerin kapımıza kadar ulaştığı gerçeği, bize büyüme yolunda atmamız gereken kararlı adımları bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu sebeple, çalışma hayatı başta olmak üzere Türkiye'yi içeride ve dışarıda daha güçlü kılacak her mecrada durma, duraksama, adımlarımızda tereddüt etme, kabuğumuza çekilme lüksümüzün olmadığını özellikle vurgulamak istiyorum. Herkes faaliyet gösterdiği kendi alanında en iyisi olmak için daha çok çalışmalı ve daha fazla katma değer üretmelidir."

Bakan Vedat Işıkhan, Burdur'un yanı sıra Antalya ve Isparta'daki istihdam rakamlarına ilişkin de bilgiler verdi. Ardından toplantı basına kapalı devam etti.