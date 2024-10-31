Bakan Işıkhan, 'Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı'na katıldı
Ankara.
Bakan Işıkhan, 'Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı'na katıldı
Bakan Işıkhan, 'Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı'na katıldı
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