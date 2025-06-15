Bakan Işıkhan: TÜİK'in oranı, son 20 yılın en düşük işsizlik oranı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'deki İsrail protesto yürüyüşüne katıldı ve TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranlarının son 20 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan: TÜİK'in oranı, son 20 yılın en düşük işşizlik oranı (2)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de İsrail protesto yürüyüşüne katıldı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen yürüyüşe Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve çok sayıda kişi katıldı. Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa'nın, basın açıklamasını okumasının ardından yürüyüş yapıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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