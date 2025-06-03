Bakan Işıkhan, Suriye Geçiş Hükümeti ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Bakan Işıkhan, Suriye Geçiş Hükümeti ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cenevre'de Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawad ile bir araya gelerek iki ülke arasında işbirliğini güçlendirme ve deneyim paylaşımını değerlendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawad ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine geldi.

Ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak olan Işıkhan, bu kapsamda ilk görüşmesini Suriye Geçiş Hükümeti Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Kabawad ile yaptı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcilik Konutu'ndaki görüşmede, iki ülke arasında işbirliğini güçlendirmek üzere atılacak adımlar ele alındı ve çalışma hayatını ilgilendiren başlıklarda tecrübe paylaşımının yapılması değerlendirildi.

Görüşmede Bakan Işıkhan'a, Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş eşlik etti.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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