Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Sistemini Daha Etkin Hale Getirme Çabalarını Açıkladı

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Sistemini Daha Etkin Hale Getirme Çabalarını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik sistemini daha etkin ve kapsamlı hale getirmek için 556 sosyal güvenlik merkezi ve 32 bin 715 personel ile çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 556 sosyal güvenlik merkezi ve 32 bin 715 personel ile nüfusun neredeyse tamamına yakınını koruma altına alan sosyal güvenlik sistemini daha etkin hale getirmek için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından sosyal güvenlik sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, 81 ilde erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sağlamak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"556 sosyal güvenlik merkezimiz ve 32 bin 715 personelimizle nüfusumuzun neredeyse tamamına yakınını koruma altına alan sosyal güvenlik sistemimizi daha etkin, daha kapsamlı hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu başarı hikayesine katkı sağlayan başta kıymetli çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve ilgili kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket

Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.