Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Sistemini Daha Etkin Hale Getirme Çabalarını Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 556 sosyal güvenlik merkezi ve 32 bin 715 personel ile nüfusun neredeyse tamamına yakınını koruma altına alan sosyal güvenlik sistemini daha etkin hale getirmek için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından sosyal güvenlik sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, 81 ilde erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sağlamak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"556 sosyal güvenlik merkezimiz ve 32 bin 715 personelimizle nüfusumuzun neredeyse tamamına yakınını koruma altına alan sosyal güvenlik sistemimizi daha etkin, daha kapsamlı hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu başarı hikayesine katkı sağlayan başta kıymetli çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve ilgili kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."