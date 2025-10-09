Bakan Işıkhan: Sendikal Haklar ve Dijital Dönüşüm Üzerine Önemli Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak sendikal hakların daha geniş tabana yayılmasına, çağımızın gerekliliği olarak dijital dönüşümün tamamlanmasına ve bu sayede kurumsal etkinliğin artırılmasına önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Üçlü Danışma Kurulu toplantısını "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla düzenlediklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak sendikal hakların daha geniş tabana yayılmasına, çağımızın gerekliliği olarak dijital dönüşümün tamamlanmasına ve bu sayede kurumsal etkinliğin artırılmasına önem veriyoruz. Toplantımızın bu amaçlarımıza yol göstereceğine, istişare mekanizmalarımızı güçlendireceğine ve ülkemizin çalışma hayatına katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum."