Bakan Işıkhan: Sendikal faaliyetlerin dijital platformlara taşınması stratejik bir zorunluluk

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak sendikal faaliyetlerin de dijital platformlara taşınmasını, yalnızca teknolojik bir yenilik olarak değil, aynı zamanda kurumsal etkinliğin artırılması ve sendikal hakların daha geniş tabana yayılması açısından da stratejik bir zorunluluk olarak görmekteyiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, 'Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması' gündemiyle Üçlü Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta düzenlenen toplantıya; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu katıldı.

'ÇALIŞMA BARIŞININ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAKTAYIZ'

Bakan Işıkhan, çalışma hayatının temel hususlarından biri olan sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi sürecini güçlendirmek, hızlandırmak ve çağın gereklerine uyarlamak için önemli adımlar attıklarını ve atmaya devam ettiklerini belirtti. Türkiye'de sendikal faaliyetlerin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile düzenlendiğini aktaran Işıkhan, "İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sendikaların kuruluş işlemleri, sendika üyelikleri, toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme düzeni ile uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yolları ile gereği gibi tesis edilebilmesi önem arz etmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, birçok kamu hizmetinin dijital ortamda verilmesine imkan sağlamaktadır. Bu vesileyle kamu hizmetinin zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kesintisiz ve güvenilir bir şekilde, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için karşılaşılan sorun alanlarını çözüme kavuşturarak çalışma hayatında barışın sürekliliğini sağlamaktayız. Bakanlık olarak sendikal faaliyetlerin de dijital platformlara taşınmasını, yalnızca teknolojik bir yenilik olarak değil, aynı zamanda kurumsal etkinliğin artırılması ve sendikal hakların daha geniş tabana yayılması açısından da stratejik bir zorunluluk olarak görmekteyiz" diye konuştu.

'SBS, ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞIDIR'

Teknolojideki hızlı gelişmelerin, kamu hizmetlerini dijital ortama taşıma sorumluluklarını artırdığını belirten Bakan Işıkhan, "Bu çerçevede 6356 sayılı Kanun çerçevesinde, sendikal işlemlerde kullanılan Yetki Otomasyon Sistemi'ni yeniden ele alarak, ihtiyaçlar doğrultusunda Sendika Bilgi Sistemi'ni (SBS) oluşturduk ve Çalışma Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Sendika Bilgi Sistemi, sendikal faaliyetlerin dijitalleştirilmesinde önemli bir kilometre taşıdır. Bu yeni sistemle; iş kolu tespitleri, sendika üyelikleri, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve uyuşmazlık süreçlerine ilişkin tüm işlemler tek bir dijital platform üzerinden izlenebilir ve yönetilebilir hale gelmiştir. Merkez ve taşra teşkilatları ile sosyal taraflar arasındaki yazışmalar dijitalleştirilerek zaman tasarrufu sağlamış ve bürokratik işlemlerin önemli ölçüde azaltmasına da katkı getirmiştir. Sistemin bütüncül yapısı sayesinde, süreçlerde eş güdüm ve standardizasyon güçlenmekte, hatalar ve bilgi kayıpları en aza indirilmektedir. Bu dijital dönüşüm, sadece idari kolaylık sağlamakla kalmamaktadır. Aynı zamanda işçilerin örgütlenme hakkına daha kolay erişimini temin ederek sendika üyelik süreçlerinde de şeffaflığı artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİ BİR GELECEK İNŞA EDİYORUZ'

Sendika Bilgi Sistemi gibi yeni nesil uygulamalarla daha güvenli, hızlı, şeffaf ve kapsayıcı bir sendikal yapının inşasına önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Çalışma hayatında sosyal diyalog ve uyumun güçlendirilmesi amacıyla mevzuatın güncel tutulması bildiğiniz gibi hayati önem taşımaktadır. Son gerçekleştirdiğimiz Üçlü Danışma Kurulu kararıyla, başta 6356 sayılı Kanun olmak üzere mevzuatın gözden geçirilmesi için alt çalışma grupları oluşturulmuştur. Bakanlığımız, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve TİSK'in katılımıyla bir araya gelerek bu çalışma grubu, kanun ve ilgili mevzuatı gözden geçirmekte, uygulamada yaşanan sorunları ele almakta ve çözüm yollarını geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir. Bu yapıcı diyalog, çalışma hayatımızın tüm paydaşları için daha iyi bir gelecek inşa etmemize de olanak sağlamaktadır" dedi.

Çalışma hayatının huzuru ve istikrarı için uzlaşma kültürünü en üst seviyeye taşımanın en temel hedefleri olduğunu söyleyen Işıkhan, "Bu vizyonla, 2024 yılında hayata geçirdiğimiz 'Resmi Arabuluculuk Eğitimi Projesi' ile sendikal barışı daha da pekiştiriyoruz. Uyuşmazlıkların barışçıl çözümü için hayati öneme sahip arabuluculuk sürecini de güçlendiriyoruz" diye konuştu.

'EVRAK PEŞİNDE KOŞMA DÖNEMİ BİTTİ'

6356 sayılı Kanun kapsamında, çalışma hayatının en kritik süreçlerinden biri olan ara buluculuk sistemine katılımı kolaylaştırmak için önemli bir adım attıklarına vurgu yapan Bakan Işıkhan, "Artık, ara bulucu olmak isteyen kıymetli hukukçularımız, saatlerce evrak peşinde koşmak, kurumlara gitmek zorunda kalmıyor. 2020 yılından itibaren bu süreci tamamen dijitalleştirdik. e-Devlet Kapısı'nda yer alan 'Arabulucu Seçimi Başvurusu ve Takibi' hizmetimiz sayesinde, başvurularınızı hızlı, şeffaf ve güvenilir bir şekilde elektronik ortamda alıyoruz. Bu hem bürokrasiyi azaltmak hem de hizmet kalitesini artırmak demektir. Bizim yönetimimizde, kamu hizmeti demek, kolaylık, hız ve erişilebilirlik demektir. Bugün burada sunduğumuz tüm bu çalışmalar ve reformlar; çalışma barışını güçlendirme, sendikal hakları dijital çağın imkanlarıyla buluşturma ve mevzuatımızı güncel tutma konusundaki kararlılığımızın da açık bir göstergesi olarak karşınıza gelmiş durumda" açıklamasında bulundu.