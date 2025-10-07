Bakan Işıkhan, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının genel kuruluna katıldı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bizler için üretimin niceliği kadar niteliği de önemlidir. Gerçek kalkınma, insanı merkeze alan bir üretim anlayışıyla mümkündür. Üretimi artırırken işçi sağlığını ve güvenliğini korumak, sürdürülebilir büyümenin en temel şartıdır." dedi.

Bakan Işıkhan, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının (PÜİS) JW Marriott Hotel'de düzenlenen 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Enerji sektörünün ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın en kritik dayanaklarından biri olduğunu belirten Işıkhan, bu zincirin merkezinde yer alan petrol ürünleri sektörünün ülkenin enerji arz güvenliğinin korunmasında stratejik bir rol üstlendiğini söyledi.

Türkiye'nin yerli ve milli enerji hamleleriyle artık yalnızca tüketen değil, üreten ve yön veren bir ülke konumuna yükseldiğini vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Rafineri yatırımlarından akaryakıt dağıtım altyapısına, lojistikten dijital denetime kadar her alanda güçlenen bu yapı, Türkiye Yüzyılı vizyonunun enerji omurgasını oluşturmaktadır. Ülkemiz akaryakıt piyasasının çerçevesi 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile çizilmiştir. Akaryakıt kaçakçılığı, ürün kalitesinde yaşanan ciddi problemler, etkin bir denetim sisteminin yokluğu, kayıt ve izleme sistemlerinin eksikliği ve serbest piyasanın bulunmaması Kanun öncesi dönemde karşılaştığımız sorunlardan sadece bazılarıydı. Kanunun 2004 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemiz akaryakıt sektörünün değişimi ve örnek ülkelerden biri haline gelmesi, geçtiğimiz 23 sene içinde tüm paydaşların da katkısı ile gerçekleştirilmiştir. Kanunla, petrolün güvenli ve ekonomik biçimde, rekabet ortamında kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı yürütülmesi amaçlanmıştır. Yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerini düzenleme sorumluluğu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna verilmiştir."

"Çalışma barışı, verimlilik ve güvenlik teminat altına alındı"

Bakan Işıkhan, çalışma hayatının temelini oluşturan mevzuatın sürekli güncellendiğini ve üretimle birlikte insanı koruyan adımların atıldığını dile getirerek, "150 binden fazla kişinin sektörde doğrudan istihdamı sağlanmaktadır. Ayrıca, dolaylı istihdamı da değerlendirmeye aldığımızda akaryakıt sektörü ülkemizin önde gelen iş kollarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.

Türkiye'nin kalkınma vizyonunu şekillendiren 12. Kalkınma Planı'nın üretimin artırılması, sanayi ve enerji sektörlerinde verimliliğin yükseltilmesi hedeflerini açık biçimde ortaya koyduğunu belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bizler için üretimin niceliği kadar niteliği de önemlidir. Gerçek kalkınma, insanı merkeze alan bir üretim anlayışıyla mümkündür. Üretimi artırırken işçi sağlığını ve güvenliğini korumak, sürdürülebilir büyümenin en temel şartıdır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 69'uncu maddesi, çalışma süreleri bakımından özel bir öneme sahiptir. Anılan madde, gece çalışmasını 20.00 ile 06.00 saatleri arasındaki dönem olarak tanımlamış, bu süre içinde 7,5 saatin üzerinde çalışmanın kural olarak yapılamayacağını hükme bağlamıştır. Ancak, 2022 yılında yapılan düzenlemeyle bu kurala bazı istisnalar getirilmiştir. Daha önce yalnızca turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinde geçerli olan istisna, Türk Petrol Kanunu kapsamındaki petrol arama, araştırma ve sondaj faaliyetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bununla ilgili yasal düzenleme gerekmekte. Turizm sektöründe olduğu gibi bu düzenlemeyi hazırlayıp, yüce Meclisimize ileteceğiz. Böylelikle sektörün teknik gereklilikleriyle çalışan hakları arasında dengeli bir yapı tesis edilmiştir. Bu düzenleme hem üretim sürekliliğini gözetmekte hem de işçinin yazılı onayını şart koşarak gönüllülük esasını korumaktadır. Böylece çalışma barışı, verimlilik ve güvenlik bir arada teminat altına alınmıştır."

Petrol sektörünün doğası gereği yüksek risk içeren bir alan olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün güçlendirilmesi, vardiya planlamalarının insan sağlığına uygun biçimde yapılması ve sürekli eğitim süreçlerinin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. İşverenin vizyonu, çalışanın emeği ve ortak dayanışma bilinci bir araya geldiğinde, sektörümüzün verimliliği ve rekabet gücü daha da artacaktır. Bu yaklaşımla üretim hedeflerimize ulaşırken, hiçbir çalışanın sağlığından, güvenliğinden ve emeğinin değerinden taviz verilmemesi esastır." diye konuştu.

"Türkiye, bölgesinin yükselen petrol işleme merkezlerinden"

Işıkhan, sektör paydaşlarının Türkiye'de 32 milyondan fazla aracın, 230 milyondan fazla yolcu taşıyan hava taşıtları ve gemilerin enerji ihtiyacını karşılamak için 365 günü kesintisiz hizmet verdiğini belirterek, 5 rafineri ile yıllık 43 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine ulaşan Türkiye'nin bölgesinin yükselen petrol işleme merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

"Akaryakıta uygun miktarda eklenen ve akaryakıtın ülkeye yasal yollarda sunulduğunu gösteren, TÜBİTAK tarafından yürütülen uygulama sayesinde ve otomasyon sistemiyle kaçak akaryakıt sorunu ortadan kalkmıştır. Denetimler özellikle kolluk kuvvetlerinin özverili çalışması ile başarı ile sürdürülmektedir." diyen Işıkhan, şöyle devam etti:

"Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların yaygınlaşması ve UTTS sisteminin devreye girmesiyle haksız rekabetten etkilenen bayilerin korunması ve vergi kaçakçılığıyla mücadelede önemli ilerlemeler sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, 2025 yılı itibarıyla istasyon dışı yapılan satışlara, kısıtlama getirilerek araçların akaryakıt ihtiyacının mümkün olduğunca, akaryakıt istasyonlarında karşılanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bir başka önemli gelişme de akaryakıt kalitesinde yaşanmıştır. 23 yıllık süre zarfında ilk aşamada akaryakıtların kurşunsuz hale getirilmesi ve kükürt miktarının sınırlandırılması sağlanmıştır. Sektörde iyileşmeyi sağlayacak politikaları, tüm paydaşların görüşleriyle birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye, bölgesinde enerji arz güvenliğinin teminatı, yerli ve milli enerjinin öncüsü olarak yükselişini sürdürecektir. Sürdürülebilir üretim, temiz enerji ve güçlü arz güvenliği vizyonuyla Türkiye Yüzyılı'nda, enerjide tam bağımsız bir geleceğe birlikte yürüyeceğiz."

Konuşmaların ardından, PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş tarafından Bakan Işıkhan'a bir tablo armağan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgraf gönderdiği Genel Kurula, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve davetliler katıldı.