Bakan Işıkhan, Paris'te Türk Vatandaşlarıyla Cuma Namazı Kıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fransa ziyareti sırasında Paris DİTİB camiinde Türk vatandaşlarıyla birlikte cuma namazını kıldı ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, cuma namazını, Türk vatandaşlarıyla Paris Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camide kıldı.
Bakan Işıkhan, Fransa ziyareti kapsamında Paris DİTİB camisini ziyaret etti.
Cuma namazını Türk vatandaşlarıyla kılan Işıkhan, namazın ardından vatandaşlarla selamlaştı.
Bakan Işıkhan, Fransa'da yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Camiye gelen vatandaşlar, Bakan Işıkhan'la hatıra fotoğrafları çektirdi.