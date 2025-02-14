Bakan Işıkhan, "Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"nda konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aziz milletimizin iradesine parmak sallayanlar, milli iradenin meşru temsilcilerine had bildirmeye çalışanlar, geçmişin karanlık alışkanlıklarını bugünün Türkiye'sine taşımaya çalışanlar büyük bir yanılgı ve gaflet içerisindedir." dedi.

Işıkhan, Ankara'daki bir otelde düzenlenen "Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlerken, üretime, istihdama ve kalkınmaya katkı sunan herkesin yanında olduklarını söyledi.

Ülkenin geleceğini alın teri ve emeğiyle inşa eden her vatandaşın hakkını korumanın temel sorumlulukları olduğunu belirten Işıkhan, "Ancak unutulmamalıdır ki milli iradenin üstünde hiçbir güç yoktur, olamaz. Aziz milletimizin iradesine parmak sallayanlar, milli iradenin meşru temsilcilerine had bildirmeye çalışanlar, geçmişin karanlık alışkanlıklarını bugünün Türkiye'sine taşımaya çalışanlar büyük bir yanılgı ve gaflet içerisindedir. Bu ülke, demokrasiye balans ayarı verilen günleri çok geride bırakmıştır. Vesayet odaklarının, millete rağmen siyaseti dizayn ettiği, bağımsız yargıya yön verdiği dönemler artık tarih olmuştur." diye konuştu.

Bu tarihi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletle birlikte yazdıklarını ifade eden Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye, sadece kendi istikametinde yürüyen, sadece milletinin emanetine sahip çıkan bir ülkedir. Kimsenin vesayet hevesleriyle, tehdit diliyle, milletin iradesine müdahale etmesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz. TÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının görevi de bu ilkelere uyarak ülkemize katkı sağlamaktır. Biz, kutlu yürüyüşümüze aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimizin emanetine sahip çıkmaya, bu ülkeyi daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Ne vesayet, ne tehdit, ne de eski Türkiye hayalleri... Bu millet, kendi kaderini kendi belirler ve onu hiçbir güç değiştiremez."

"Sosyal güvence mekanizmaları güçlendirilecek"

Vedat Işıkhan, 2025-2028 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi'ni kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatarak, stratejinin, Türkiye'deki iş gücü piyasasının mevcut durumunun analiz edilerek, geleceğe yönelik kapsamlı yol haritası oluşturduğunu söyledi.

Stratejinin "iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi", "kapsayıcı istihdamın geliştirilmesi", "sosyal koruma-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi" ve "kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi" olmak üzere 4 temel politika etrafında şekillendiğini aktaran Işıkhan, Türkiye'nin ekonomik kalkınma sürecinde kırsal bölgelerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir istihdamın artırılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kırsal istihdamın geliştirilmesi için stratejide özel başlık açtıklarını ifade eden Işıkhan, "Biz, kırsal kalkınmayı yalnızca tarımsal üretimin artırılması olarak görmüyoruz. Aynı zamanda, bölgedeki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı, sosyal haklarını güçlendirmeyi ve kırsaldan kente göçü önleyecek bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Işıkhan, bu politika eksenindeki temel gayelerinin, kırsalda ekonomik çeşitliliği artırarak, göç eğilimini kontrol altına almak, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, tarımsal üretimi desteklerken, kırsalda kayıtlı istihdamı teşvik etmek, kadınların ve gençlerin kırsal istihdamda daha aktif rol almalarını sağlamak ve tarım sektöründe yeni nesil becerilerin kazandırılması için eğitim programlarını güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Kırsalda istihdamı teşvik edecek somut adımlar arasında, mevsimlik tarım işçilerine yönelik desteklerin de söz konusu olduğunu belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Mevsimlik tarım işçilerinin barınma ve yaşam alanları iyileştirilecek, hijyen ve sağlık hizmetlerine erişimleri artırılacaktır. Çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla, eğitim programları genişletilecektir. Mevsimlik tarım işçileri için sosyal güvence mekanizmaları güçlendirilecek ve kayıtlı çalışmaları teşvik edilecektir. Özetle, kırsalda sadece üretim değil, insana yakışır iş ve sosyal refah odaklı bir dönüşüm süreci öngörmekteyiz."