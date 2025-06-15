Bakan Işıkhan Mardin'de İsrail Protesto Yürüyüşüne Katıldı

Bakan Işıkhan Mardin'de İsrail Protesto Yürüyüşüne Katıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen İsrail protesto yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe birçok siyasetçi ve vatandaş destek verdi.

İSRAİL'İ PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de İsrail protesto yürüyüşüne katıldı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen yürüyüşe Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve çok sayıda kişi katıldı. Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa'nın, basın açıklamasını okumasının ardından yürüyüş yapıldı.

Salih KESKİN/ MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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