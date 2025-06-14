Bakan Işıkhan Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'nı Ziyaret Etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret ederek din temsilcileriyle buluşma programına katıldı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret etti.

Bakan Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere öğle saatlerinde Mardin'e geldi. Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, milletvekili Faruk Kılıç ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Işıkhan, 'Din Temsilcileriyle Buluşma' programına katılmak üzere Deyrulzafaran Manastırı'na geçti. Manastırın girişinde Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve İl Müftü Vekili Ali Üney tarafından karşılanan Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, manastırı gezdi. Manastır hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Işıkhan, Metropolit Özmen'e darphanede özel bastırılmış hatıra para hediye etti. Özmen de Bakan Işıkhan'a Süryani kitapları verdi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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