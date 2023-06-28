Bakan Işıkhan Kurban Bayramı'nı kutladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kelime manası Hakk'a yakınlıktan gelen bu mübarek günün, kardeşlik bağıyla bağlı olduğumuz tüm insanlara yakınlığımızı pekiştirmesini, hanelerimize hayır, huzur ve bereket getirmesini niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Işıkhan, yaptığı yazılı açıklamada, milli ve dini müştereklerin idrak edildiği müstesna günlerden biri olan Kurban Bayramı'nı kutladı, bayramın Türk milleti ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Kurbiyet anlamındaki kurbanın, İbrahimce bir sadakatin, İsmailce ise bir teslimiyetin zirvesi olduğunu belirten Işıkhan, bayramları bayram yapanın birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşmak olduğunu ve bunları bu bayramda da sürdüreceklerini bildirdi.

Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Doğal afetler dolayısıyla ülkemizin son yıllarda içerisinden geçtiği süreçte, milletçe özümüzde var olan merhamet, dayanışma ve kardeşlik ruhuyla nasıl üstesinden geldiysek, bu manevi atmosfer vesilesiyle yine aynı hasletlerin, millet olma şuurumuzu güçlendireceğine inanıyorum. Bizler bu anlayışla 21 yıldır olduğu gibi aziz milletimize hizmet sevdamızı büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemizin çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda kendimize daha büyük hedefler koyarak ilerleyecek, Türkiye Yüzyılı'nı el birliğiyle inşa edeceğiz."

Hac ibadetini ifa etmek üzere yolculuğa çıkan vatandaşların ibadetlerinin kabulünü ve sağ salim ailelerine kavuşmalarını temenni eden Işıkhan, "Kelime manası Hakk'a yakınlıktan gelen bu mübarek günün, kardeşlik bağıyla bağlı olduğumuz tüm insanlara yakınlığımızı pekiştirmesini, hanelerimize hayır, huzur ve bereket getirmesini niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.