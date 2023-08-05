Bakan Işıkhan Kocaeli'de esnafla bir araya geldi

KOCAELİ - Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnaf ve vatandaşlarla da buluştu. Esnafla sohbet eden Bakan Işıkhan, çocuklara oyuncak hediye ederken, vatandaş ve basın mensuplarına da simit ikramında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kocaeli 2023 Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Kocaeli'ye bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, Kocaeli Valiliği, büyükşehir belediyesi, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, fabrikalar ve Kocaeli Ticaret Odası'nı ziyaret edip toplantı gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan daha sonra İzmit'te vatandaş ve esnafla buluştu. Esnafla sohbet eden Bakan Işıkhan, çocuklara da oyuncak hediye etti. Vatandaş ve basın mensuplarına simit ikram eden Bakan Işıkhan daha sonra başka programa geçti.

Bakan Işıkhan'ın esnaf ziyaretine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve partililer eşlik etti.