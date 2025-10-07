Bakan Işıkhan: Kadınların işgücüne katılımında ciddi yükseliş sağlanmıştır / Haber eklendi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2000'li yılların başında kadınlarda iş gücüne katılım oranı yüzde 26 seviyesinde iken, bu oran günümüzde yüzde 36 seviyesine kadar yükselmiştir. Aynı şekilde, 2005 yılında yüzde 65 seviyesinde olan kayıt dışı istihdam oranı günümüzde yüzde 31'ler seviyesine gerilemiştir. Hamdolsun, yürüttüğümüz projeler ve destek mekanizmaları sayesinde kadınların işgücüne katılım oranlarında ciddi bir yükseliş sağlanmıştır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP)' kapanış programına katıldı. Programda, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Vekili Jurgis Vılcınskas, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, konfederasyon temsilcileri ve davetliler de yer aldı.

Bakan Işıkhan, yüksek doğurganlık oranlarından düşük doğurganlık oranlarına doğru bir dönüşüm sürecinden geçildiğini vurgulayarak, "Bu süreçte, çalışma çağındaki nüfusun görece yüksek olduğu 'demografik fırsat penceresi' döneminde bulunmaktadır. Bu dönem, doğru politikalar uygulandığında ülkelere eşsiz bir büyüme fırsatı sunmaktadır. Ancak doğru değerlendirilememesi halinde; işsizlik, düşük ücretler ve yoksulluk gibi sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Kadınların iş gücüne katılımının arttığını ve kayıt dışı istihdamda yer alan kadın sayısının azaldığını çeşitli göstergeler üzerinden sizlere ifade etmek istiyorum; 2000'li yılların başında kadınlarda iş gücüne katılım oranı yüzde 26 seviyesinde iken, bu oran günümüzde yüzde 36 seviyesine kadar yükselmiştir. Aynı şekilde, kadınlarda kayıt dışı istihdam oranına baktığımızda; 2005 yılında yüzde 65 seviyesinde olan kayıt dışı istihdam oranı günümüzde yüzde 31'ler seviyesine gerilemiştir. Hamdolsun, yürüttüğümüz projeler ve destek mekanizmaları sayesinde kadınların işgücüne katılım oranlarında ciddi bir yükseliş sağlanmıştır. Kadın istihdamında ülkemizde bu rollerin ve sorumlulukların kadınların lehine sürekli arttığını görmekteyiz. Kadınların sosyal ve ekonomik statülerinin yükseldiğini görmek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır yürüttüğümüz sosyal politikaların da önemli etkisi olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Bugün attığımız her adım, sadece kadınların değil, çocuklarımızın, ailelerimizin ve toplumumuzun daha adil ve güçlü bir geleceği için atılmıştır. Ancak elbette hedeflerimiz bunlarla sınırlı değildir" dedi.

41,1 MİLYON AVRO HİBE DESTEĞİ

Işıkhan, önümüzdeki süreçte kadınların istihdamını daha da artıracak, girişimciliklerini destekleyecek, kayıtlı çalışmayı teşvik edecek ve sosyal güvenlik sisteminden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayacak çok sayıda yeni faaliyet ve programı hayata geçireceklerini belirtti. Işıkhan, "Bugün kapanışını gerçekleştirdiğimiz 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' yalnızca kadınların istihdama katılımını artırmakla kalmamış; bununla birlikte, sosyal güvenlik sistemimizin güçlenmesine ve işgücü piyasamızın daha kapsayıcı hale gelmesine de önemli katkılar sağlamıştır. Projenin öne çıkan bazı sonuçlarına baktığımızda; toplamda yaklaşık 41,1 milyon avro hibe desteği sağlanmıştır. Akademik danışma kurulları, eğitimler, girişimcilik kampları ve medya faaliyetleriyle kadınların girişimcilik kapasiteleri geliştirilmiş, kayıtlı istihdamın önemi konusunda toplumsal farkındalık artırılmıştır. Rekabet gücü, marka yönetimi, e-ticaret ve finansal okuryazarlık gibi konularda kadın işverenlerimizin bilgi ve becerileri geliştirilmiştir. Proje, uluslararası alanda da takdir görmüş; 2024 yılında Uluslararası Sosyal Güvenlik Derneği (ISSA) tarafından 'Avrupa Sosyal Güvenlik Forumu'nda İyi Uygulama Liyakat Ödülü' ile ödüllendirilmiştir. Bu sonuçlar, yalnızca sayısal hedeflerin değil, bunun yanı sıra kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer almalarının da bir göstergesidir. Kadınların istihdama katılımı, yalnızca bireysel bir kazanım değil; aynı zamanda ailelerin refahına, toplumun gelişmesine ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına doğrudan katkı sunmaktadır. Women-Up Projesi, bu vizyonun güçlü bir örneği olarak tarihe geçmiştir" diye konuştu.

Projenin birinci fazı kapsamında 6 bin 201 kadın işveren ve ilave istihdam ettikleri 8 bin 667 kadın işçi hibe desteğinden faydalandı. 2024 2025 yılları arasında Ankara, İstanbul, Aydın ve Samsun illerinde projenin ikinci fazı kapsamında 2 bin 809 kadın işveren ve yanlarında ilave istihdam ettikleri 3 bin 157 kadın işçi hibe desteğinden yararlandı. Bu kapsamda, proje uygulama süresince kadın işverenlere 2 milyar TL'ye yakın hibe ödemesi yapıldı. Women-Up 1 ve Women-Up 2 kapsamında istihdam edilen kadın işçilerin yüzde 50'sinden fazlasının halen istihdamda kalmaya devam ettiği görüldü. Konuşmaların ardından, istihdam sağlayan kadın işverenlere plaket verildi.

HABER: Ankara