Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Azalıyor, İstihdam Artıyor

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK'in bugün açıkladığı "İşgücü İstatistikleri"ne ilişkin, "İşgücüne katılım oranında da 39 bin kişilik artış kaydettik. 35 milyon 568 bin kişiye ulaşan işgücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeleri için hayata geçirdiğimiz programlarımızın olumlu sonuçlarını elde etmeyi sürdürüyoruz. Genç nüfusta bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalan işsizlik oranı bunun en güzel göstergelerindendir" değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK'in bugün açıkladığı "İşgücü İstatistikleri"ni değerlendirdi.

Işıkhan, Türkiye'nin kapasitesini güçlendirme rotasında ilerlemeyi sürdürdüğünü kaydederek, "İşsiz sayısı, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azaldı. Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalan işsizlik oranı, yüzde 8,5 seviyesiyle son 11 çeyrektir tek hanelerde gerçekleşiyor" dedi.

Aynı dönemde istihdamın 65 bin kişi arttığını ve istihdam sayısının 32 milyon 558 bin kişiye yükselttiklerini kaydeden Işıkhan, "İstihdam oranımız, yüzde 49 seviyesini korudu. İşgücüne katılım oranında da 39 bin kişilik artış kaydettik. 35 milyon 568 bin kişiye ulaşan işgücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi. Işıkhan'ın paylaşımı şöyle:

"Kadınlarda işsizlik oranı, başta İş Pozitif olmak üzere istihdamı destekleyici politikalarımız sayesinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalarak yüzde 11,2 olarak gerçekleşti. Gençlerimizin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeleri için hayata geçirdiğimiz programlarımızın olumlu sonuçlarını elde etmeyi sürdürüyoruz. Genç nüfusta bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalan işsizlik oranı bunun en güzel göstergelerindendir. Çalışma hayatının her geçen gün yeniden şekillenen ihtiyaçlarına etkin çözümler üreterek hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz."