- Bakan Işıkhan: "İsrail-Filistin çatışmasına adil bir çözüm bulunmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barış mümkün değildir" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Azerbaycan'da İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar 5.

Bakan Işıkhan: 'İsrail-Filistin çatışmasına adil bir çözüm bulunmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barış mümkün değildir'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı...

- Bakan Işıkhan: "İsrail-Filistin çatışmasına adil bir çözüm bulunmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barış mümkün değildir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Azerbaycan'da İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar 5. Konferansı'na katıldı

BAKÜ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar 5. Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Gazze'de masum sivilleri hedef alan, insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyor, hatta lanetliyoruz. İsrail-Filistin çatışmasına adil bir çözüm bulunmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barış mümkün değildir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen İİT Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar 5. Konferansı'nın 2'inci gününde bakanlar toplantısına katıldı. Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev, İİT Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha, İİT'ye üye ülkelerin bakanları ve heyet başkanlarının yer aldığı toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konferansta konuşan Bakan Işıkhan, dünyanın pandemilere, ekonomik krizlere ve savaşlara tanık olduğu bir dönemden geçtiğini belirterek, "Uzun bir aradan sonra bu güzel şehir Bakü'de, bir araya geldiğimiz bu değerli konferansta sizlere hitap etmek büyük bir onurdur. Bu konferansın teması olan 'İİT Üye Devletlerinde Yenilikçi Çözümler ve Çalışma ve İstihdam Hizmetlerinin Dijitalleştirilmesi', Müslüman dünyasındaki işgücünün gelişen ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır" dedi.

Konferanstaki katılımcılara seslenen Işıkhan, "Bugün burada bulunmanız, İİT bünyesinde çalışma ve istihdam için daha parlak bir geleceğin şekillendirilmesine yönelik kolektif kararlılığımızın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"İnsanlık dramına son vermek için birlik olmalıyız"

İsrail'in Gazze'de hastanelere, sivil yerleşim yerlerine ve mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinlinin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını ifade eden Işıkhan, "Gazze'de masum sivilleri hedef alan, insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyor, hatta lanetliyoruz. Ayrıca İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güney bölgelerine taşınması yönündeki açıklaması, kabul edilemez olduğu kadar uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir" şeklinde konuştu.

İsrail-Filistin çatışmasına adil bir çözüm bulunmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barışın mümkün olmadığını belirten Işıkhan, "Kınama ve lanetlemenin ötesine geçerek, bu insanlık dramına son vermek için bu konuda birlik olmalıyız. Artık İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Gazze'deki acil insani duruma çözüm bulmak, Filistin halkına çok ihtiyaç duyulan yardım, destek ve kalıcı barışa giden yolu sağlamak için endişelerini somut ve anlamlı eylemlere dönüştürmelerinin zamanı gelmiştir" dedi.

Türkiye'nin bölgedeki barış için çabaladığını kaydeden Işıkhan, "Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesine yönelik çabalarını yoğunlaştırmıştır" diye konuştu.

"İİT Çalışma Merkezi'nin hedefleri Türkiye'nin politika ve stratejileriyle uyum içerisindedir"

İİT'ye üye devletlerin işgücü ve istihdam sorunlarının çözümüne yönelik önemli bir adım olan İİT Çalışma Merkezi'nin Bakü'de kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Merkezin vizyon ve hedefleri, üye devletlerin sosyal kalkınma çabalarının pekiştirilmesi ve güçlendirilmesindeki merkezi rolünü vurgulamaktadır. Merkezin hedefleri Türkiye'nin politika ve stratejileriyle uyum içerisindedir" açıklamasını yaptı.

"Bu inisiyatife olan kararlı desteğimiz ve taahhüdümüz doğrultusunda Çalışma Merkezi Tüzüğü'nün ülkemizce onaylanması sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim" diyen Işıkhan, "Dinamik bir platform olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi'nin yalnızca sosyal politika alanındaki mevcut zorlukları ele almakla kalmayıp, aynı zamanda inovasyon, araştırma ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması için bir katalizör görevi göreceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgınının işgücü ve istihdam hizmetlerinin dijitalleştirilmesinde ve bu hizmetlere yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesinde kritik önemde olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "İşgücü ve istihdam hizmetlerine yönelik sağlam bir dijital altyapının, yalnızca sosyal ve ekonomik kalkınmayı kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda krizler karşısında işgücü piyasalarının dayanıklılığını da artırdığı açıkça ortaya çıkmıştır" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olarak işgücü ve istihdam hizmetlerinin geleceğini yeniden şekillendirmek için dijital dönüşümü benimsemek gerektiğini vurgulayan Işıkhan, "Bu, ancak söz konusu hizmetler için ileri bilgi teknolojilerine stratejik yatırımlar yaparak, işgücümüz arasında dijital becerileri geliştirerek, en iyi uygulamaları ve en ileri teknolojileri paylaşmak için ülkelerimiz arasında işbirliğini teşvik ederek başarılabilir" şeklinde konuştu.

İşsizlikle mücadele için çalışmalar yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin işgücü ve istihdam hizmetlerinin dijitalleştirilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Işıkhan, "Türkiye'nin bu dijital dönüşümü ilerletmek için son dönemde aldığı yenilikçi önlemlerden bazılarını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Salgının yol açtığı zorluklara yanıt olarak, bireylere becerilerini sergilemeleri ve potansiyel işverenlerle bağlantı kurmaları için dinamik bir platform sağlayan sanal iş fuarları düzenledik" diye konuştu.

İşsizlikle mücadelede öncü girişimlerden birinin de Profil Temelli Danışmanlık Modeli olduğunu ifade eden Işıkhan, "Bu model, iş arayanları yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi verilere göre sınıflandırmaktadır. Bu değerli bilgilerle her grubun kendine özgü ihtiyaçlarını karşılayan, kişiye özel ve etkili hizmetler sağlayabiliriz" dedi.

Beceri Envanteri Projesi kapsamında yapay zeka destekli bir iş eşleştirme sistemini 2024 yılında devreye alma planları olduğunu açıklayan Bakan Işıkhan, "Bu son teknoloji, iş arama sürecini önemli ölçüde geliştirecek ve iş arayanların yeteneklerine uygun pozisyonları bulmalarına yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Işıkhan ayrıca, "Bu girişimlerimize ek olarak iş kulüpleri, Yetenek Kapısı ve Gençlik Platformları gibi çeşitli dijital platformlar üzerinden iş arayanlara çevrimiçi iş ve kariyer danışmanlığı hizmetleri sunarak erişim alanımızı genişlettik" açıklamasını yaptı.

"Hedefimiz, iş arayanlar ve işverenler arasında daha kusursuz bir bağlantı oluşturmaktır"

Türkiye'de yabancılara çalışma izni verilmesi, eylem planlarının takibinden iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine kadar birçok sürecin dijital ortama taşındığını vurgulayan Işıkhan, "Bu geçiş, hem bu süreçlerin verimliliğini ve kapsamını artırıyor hem de vatandaşlarımızın üzerindeki bürokratik yükleri ortadan kaldırıyor. Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerini belirleyen 'Türkiye Yüzyılı vizyonu' kapsamında bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırmaya kararlıyız" dedi.

Nihai hedeflerinin iş piyasasının sürekli değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak iş arayanlar ve işverenler arasında daha kusursuz bir bağlantı oluşturmak olduğunu kaydeden Bakan Işıkhan, "Ayrıca Türkiye, bu alanlardaki uzmanlık ve deneyimini Kamu İstihdam Hizmetleri Ağı, İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı gibi mekanizmalar aracılığıyla İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri ile paylaşmaktadır" diye konuştu.

"Tam bir dayanışma içerisinde birlikte hareket etmemiz zorunludur"

Konferansta işgücü ve istihdam hizmetlerine ilişkin hayati konuların ayrıntılı olarak ele alınacağını belirten Işıkhan, "Tüm katılımcıların gösterdiği bağlılık ve özveri, daha kapsayıcı ve müreffeh bir geleceğe yönelik ortak vizyonumuzu yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

Son olayların uluslararası toplum ve sözde küresel güçlerin dünya çapındaki Müslümanların karşılaştığı zorluklara karşı sınırlı ilgilerini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu nedenle Müslüman ülkelerin tüm farklı görüşleri bir kenara bırakarak, içinde bulunduğumuz çağda Müslümanların karşılaştığı zorluklara somut çözümler üretebilmek için tam bir dayanışma içerisinde birlikte hareket etmeleri zorunludur. Allah, bizlere doğru yolu göstersin ve doğru yoldan ayırmasın" diye konuştu.

Konferansta 6 ülkenin daha merkezi Bakü'de bulunacak İİT Çalışma Merkezi Tüzüğü'nü imzalamasıyla tüzüğü imzalayan üye ülke sayısı 16'ya yükseldi.