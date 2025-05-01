Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İşçilerle Kutladı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ' 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında çalışan işçilerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Işıkhan, Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek, işçilerle sohbet etti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, 1 Mayıs'ı bir protokol günü olarak değil, işçiler ve emekçiler ile kutladıklarını belirtti. 1 Mayıs'ın 2009 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi tatil ilan edildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, 1 Mayıs'ın bayram havasında kutlandığını kaydetti.

TEMİZLİK İŞÇİLERİNE YARDIM ETTİ

Bakan Işıkhan, buradaki ziyaretinin ardından Altındağ ilçesinde bulunan pazar yerini ziyaret etti ve burada temizlik işçileri ile buluştu. Işıkhan, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile birlikte pazar yerine temizleyen işçilere yardım etti. Pursaklar ilçesinde de ziyaretlerde bulunan Bakan Işıkhan, bir benzin istasyonunu, nöbetçi eczaneyi ve taksi durağını ziyaret ederek, günün ilk saatinde mesaisi başında olan çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.