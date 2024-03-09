2023 İş Gücüne Katılım Oranı ve İstihdam Oranlarında Rekor Bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu ay içinde açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002'den bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranı ve istihdam oranlarını bekliyoruz." dedi.

Arnavutköy'deki Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "İş İnsanları ile Buluşma" programında konuşan Işıkhan, hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan, sokakların nabzını tutan ve toplumun sesi olan asıl mercinin, milletin kendisi olduğunu söyledi.

Işıkhan, bu anlayışla görev alanları ne olursa olsun, bugün olduğu gibi 21 yıldır her daim vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi.

İşçisinden işverenine, sivil toplum kuruluşundan özel sektörüne kadar toplumun her kesimiyle sürekli dirsek teması içerisinde olduklarını kaydeden Işıkhan; il il, ilçe ilçe dolaşarak iş dünyasının temsilcileriyle sık sık bir araya geldiklerini anlattı.

Yürüdükleri her yolu halkla birlikte ve omuz omuza yürümeye devam ettiklerini belirten Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti olarak yola çıkarken milletimize bir söz vermiştik. 'Milletin efendisi değil hizmetkarı, yol arkadaşı olacağız.' demiştik. Hamdolsun, attığımız her adımı vatandaşlarımızın rızasını alarak, milletimizle istişare içerisinde gerçekleştirerek bu sözümüzü yerine getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, ticaret odalarının talep ve önerilerine hiçbir zaman kulaklarını kapatmadıklarını, karşılaştıkları sorunların çözümü hususunda her zaman sosyal diyalogla çaba harcadıklarını ifade etti.

Katılımcı sosyal devlet anlayışlarının gereği her zaman milletle birlikte hareket ettiklerini aktaran Işıkhan, bugün de aynı hassasiyetle, çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda vatandaşıyla, halkıyla iç içe olan, kronikleşmiş ne kadar sorun varsa tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla hizmet sunduklarını söyledi.

"Göstergeler son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağına işaret etmektedir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 4,5 büyümeyle Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

"Dolar bazında milli gelirimiz Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aşmış durumda. Kişi başına düşen milli gelir de 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Diğer yandan, bu ay içinde açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002'den bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranı ve istihdam oranlarını bekliyoruz. Aynı şekilde tüm diğer göstergeler, son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağına işaret etmektedir."

Uyguladıkları başarılı ve disiplinli ekonomi politikalarının somut sonuçlarını yavaş yavaş almaya başladıklarını anlatan Işıkhan, "En son uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch kredi notumuzu bir kademe yükseltirken görünümümüzü 12 yıl sonra pozitife çevirdi. Orta vadeli programa sadık kalarak politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Türkiye olarak bu disiplini sağladıkça, sağlam temeller üzerinde büyüdükçe ve kalkındıkça, vatandaşlarımıza refah ve gelir olarak kısa süre içerisinde bunların yansımaya başladığını da inşallah göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, bu başarının mimarlarının iş insanları olduğuna vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sizlerin katkılarıyla bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız diye başladık, inşallah da gerçekleştireceğiz. Ülkemizin gücü büyük ölçüde yerel yönetimlerimizin gücünden geliyor. 'Kalkınma yerelden başlar.' hakikatine istinaden yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatlarımızın da uygulamalarımızın da o kadar başarılı olacağına inanmaktayız."

Bu anlamda partilerinin halka hizmet vizyonunun da yerel yönetim tecrübesine dayandığını kaydeden Işıkhan, "Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim vizyonu da belediyecilikten geliyor. Şu anda 'Dünya beşten büyüktür.' diyerek sadece Türkiye'nin geleceğini değil aynı zamanda dünyanın geleceğini de inşa etme gayretinde olan Cumhurbaşkanı'mızın 40 yıllık başarı hikayesinin, sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği vizyonuyla başladığını unutmayalım." dedi.

"İstanbul'da da yine yaparsa AK Parti yapar, bunu yediden yetmişe herkes biliyor"

Vedat Işıkhan, artık tüm belediyeleri gerçek belediyecilikle buluşturma zamanı olduğunu belirterek "21 yıldır eser denilince akla AK Parti gelmekte. Aziz milletimiz, 'Yaparsa AK Parti yapar, Erdoğan yapar.' diyerek bu hakikati, bu güveni ortaya koymaktadır. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, AK Parti'nin halkımızın her bir kesimiyle ayrı ayrı ve özel bir muhabbeti söz konusudur. İstanbul'da da yine yaparsa AK Parti yapar, bunu yediden yetmişe herkes biliyor, herkes de bunun farkında." diye konuştu.

Arnavutköy'den ve İstanbul'dan umutlu olduklarını söyleyen Işıkhan, Arnavutköy'ün çok dinamik, çok genç ve ilçesi için vizyoner hedefleri olan bir başkan adayları olduğunu kaydetti.

Işıkhan, Cumhur İttifakı'nın Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu ile Arnavutköy'ün tercihini yine gerçek belediyecilikten yana kullanacağına ve Candaroğlu'nun Arnavutköy'ü gerçek belediyecilikle, vizyoner, depreme dayanıklı, dirençli, kültür ve sanatla donatılmış belediyecilikle buluşturacağına yürekten inandığını söyledi.

Bakan Işıkhan, "Büyükşehir'de de inşallah Murat Kurum başkan olarak, aziz İstanbul'un hak etmediği, ne yazık ki 5 yıllık, vizyonsuz, ulaşım sorunlarının çözülemediği, hiçbir projenin üretilemediği ve ataletin hakim olduğu bu dönemi geride bırakacaktır. 1 Nisan sabahından itibaren bu şehrin daha güzel ve güneşli günlere uyanacağı bir icraat döneminin şimdiden hepimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Cumhur İttifakı'nın Arnavutköy Belediye Başkan adayı Candaroğlu ve iş insanları katıldı.

Baltacı ile Candaroğlu'nun da konuşma yaptığı program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.