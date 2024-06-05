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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ILO Konferansı'nda konuştu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Özellikle kadınlara ve gençlere odaklanarak herkes için fırsat eşitliği ve insana yakışır işi teşvik ettik. Çabalarımız, dikkate değer sonuçlar vermektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Özellikle kadınlara ve gençlere odaklanarak herkes için fırsat eşitliği ve insana yakışır işi teşvik ettik. Çabalarımız, dikkate değer sonuçlar vermektedir." dedi.

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO), İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katıldı.

Filistin'e destek için ceketinin yakasına Filistin'in sembolü haline gelen karpuz dilimi şeklinde rozet takan Işıkhan, Çalışma Konferansı Genel Kuruluna hitap etti.

ILO Genel Direktörünü, "Yenilenmiş Bir Toplumsal Sözleşmeye Doğru" konulu kapsamlı raporundan dolayı kutlayan Işıkhan, şunları söyledi:

"Bu rapor, herkes için sosyal adalet ve onur ilkelerini destekleme yönündeki kolektif sorumluluğumuzu hatırlatmaktadır. Çalışma dünyası, benzeri görülmemiş dönüşümlerden ve zorluklardan geçmekte. Mevcut toplumsal sözleşmenin bu zorluklara çözüm bulma noktasında çeşitli sorunlar yaşadığı açıktır. Bu nedenle, dayanışma, adalet ve eşitlik ilkeleri üzerine inşa edilmiş, yenilenmiş bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacımız bulunmaktadır. ILO'nun ilkeleri, gelenekleri ve standartları, yenilenmiş bir toplumsal sözleşmeyi üzerine inşa edebileceğimiz sağlam bir temel sağlamaktadır."

"Türkiye Gazze'ye insani yardımda lider ülke"

ILO'nun yenilenmiş toplumsal sözleşmesini ve sosyal adaleti tartışırken, Gazze'de insanlık tarihinin en vahşi katliamının yaşandığına dikkati çeken Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Burada işçi haklarını, çalışan kadınları, toplu sözleşmeleri ve çalışma standartlarını konuşurken, Gazze'de bu temel hakların hepsi İsrail tarafından çiğneniyor. Bu trajedi, insanlık onuruna, sosyal adalete ve uluslararası hukuka yapılan ciddi bir saldırıdır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Gazze'ye 54 bin ton insani yardım ulaştırarak Gazze'ye insani yardım sağlayan lider ülke konumundadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu katliama karşı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşı duracağız. Mazlum Filistin halkının yanında olacağız."

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla cesur adımlar attık"

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin sosyal adalet ve dayanışma yaklaşımının köklerinin kadim devlet geleneğine dayandığını ve bunun mevcut politikalarına yön veren bir pusula görevi gördüğünü dile getirdi.

Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu altında cesur ve kapsayıcı adımlar attık. Özellikle kadınlara ve gençlere odaklanarak herkes için fırsat eşitliği ve insana yakışır işi teşvik ettik. Çabalarımız dikkate değer sonuçlar vermektedir. Bu yıl tarihin en yüksek istihdam oranına ulaştık. Hem kayıt dışı istihdamda hem de ne istihdamda ne de eğitimde olan genç sayısında önemli azalmalar sağladık." dedi.

Türkiye'nin ulusal çabalarının ötesinde, küresel alanda da sosyal adaletin öncü sesi olduğunu belirten Işıkhan, Türkiye'nin 2015'ten bu yana milli gelire oranla en fazla insani yardım sağlayan ülke konumunda bulunduğunu bildirdi.

Hedef 8.7 kapsamında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için çaba gösteren ve uzmanlığını diğer ülkelerle paylaşan "rehber ülke" olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ayrıca ülkemiz, Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu'na katılarak sosyal adalet konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Ayrıca, Denizcilik Çalışma Sözleşmesini ve Zorla Çalıştırma Protokolünü onaylama konusunda da kararlıyız. Politikalarımızı ve uygulamalarımızı şekillendirmede sosyal diyaloğu itici bir güç olarak görüyoruz. Bunun en son ve somut örnekleri, son 1 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz Kamu Personeli Danışma Kurulu, Üçlü Danışma Kurulu ve Çalışma Meclisi'dir."

Konferansta çalışma hayatının temsilcileri yer aldı

Genel Kurulda Işıkhan'a, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliğinde Geçici Maslahatgüzar Serdar Özkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Ali Aybey eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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