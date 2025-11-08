Haberler

Bakan Işıkhan: İhmali Olanların Hesap Vermesi İçin Takipçisiyiz

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yangında ihmal ve sorumlular hakkında detaylı inceleme yapıldığını belirtti. Yaralılarla ilgili süreçlerin de takip edileceğini ifade eden Işıkhan, dikkatle yürüttükleri çalışmalarla hesap soracaklarını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yangınla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Bakanlık olarak olayın ilk anından itibaren süreci yakın bir şekilde takip ediyoruz. Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz, başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz olay yerine hızlı bir şekilde intikal etmiştir. Olayın nedeni ve sorumluları ile ihmal hakkında detaylı inceleme yapıyoruz. Gerekli incelemeler, raporlar tutulmaya başladı. İnceleme ve adli süreç neticesinde kusur ve ihmali olanların hesap vermeleri için takipçisi olacağız. Sağlık Bakanlığımızla birlikte yaralılarla ilgili süreci takip edeceğiz. Olayın ilk anından itibaren tüm arkadaşlarımız ve ekiplerimiz burada. AFAD ve itfaiye zamanında müdahale etti. Ama 6 kişinin ölümüyle ilgili büyük üzüntü içerisindeyiz" dedi.

'TÜM İDDİALARI KAYDEDİYORUZ'

Bakan Işıkhan, bir gazetecinin fabrikada sigortasız ve yaşı küçük kişilerin çalıştığı iddiasıyla ilgili soruya ilişkin "Gelen tüm iddiaları kaydediyoruz. Müfettişlerimiz büyük bir titizlikle olayın üzerine gidiyorlar. Kimin ihmali ve kusuru varsa adalet sürecini başlattık. Olayın sorumluları hakkında gerekli incelemeler yapılıyor. Başsavcılığımız aracılığıyla soruşturmayı koordineli bir şekilde sürdüreceğiz" cevabını verdi.

Ardacan UZUN-Erol POLAT/DİLOVASI(Kocaeli),

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
