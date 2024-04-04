Bakan Işıkhan, Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın sahasında incelemelerde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın sahasında incelemelerde bulundu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyetle Hurdacılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yangında hasar gören işletmeleri ziyaret ettik, işçi kardeşlerimize ve işverenlerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaşanan yangında can kaybı olmaması en büyük temennimiz. Yangından etkilenen Ankaralı hemşehrilerimize, bölge esnafımıza geçmiş olsun."