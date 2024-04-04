Üye Girişi
Haberler

Bakan Işıkhan, Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın sahasında incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın sahasında incelemelerde bulundu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyetle Hurdacılar Sanayi Sitesi'ni ziyaret ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yangında hasar gören işletmeleri ziyaret ettik, işçi kardeşlerimize ve işverenlerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaşanan yangında can kaybı olmaması en büyük temennimiz. Yangından etkilenen Ankaralı hemşehrilerimize, bölge esnafımıza geçmiş olsun."

Kaynak: AA / Güncel

Vedat Işıkhan Güvenlik Politika Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title