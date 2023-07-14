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Bakan Işıkhan, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Işıkhan, esnaflarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. SGK ve İŞKUR il müdürlüklerini de ziyaret eden Bakan Işıkhan'a Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve diğer ilgililer eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Işıkhan, merkez Antakya ilçesindeki Aşağıekinci Geçici Ticaret Alanı'nı ziyaret etti.

Burada esnafla sohbet eden Bakan Vedat Işıkhan, sorun ve taleplerini dinledi.

Işıkhan daha sonra SGK ve İŞKUR il müdürlüklerine ziyarette bulundu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile diğer ilgililer de Işıkhan'a ziyaretlerinde eşlik etti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel

Sosyal Güvenlik Kurumu Kahramanmaraş Vedat Işıkhan Hatay Güncel Haberler

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