Bakan Işıkhan, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Işıkhan, esnaflarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. SGK ve İŞKUR il müdürlüklerini de ziyaret eden Bakan Işıkhan'a Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve diğer ilgililer eşlik etti.