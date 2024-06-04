Emeklilerin Bayram İkramiyeleri Banka Hesaplarına Yatırılacak

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin banka hesaplarına 10-14 Haziran arasında yatacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından emekli yurttaşların bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bayram ikramiyeleriyle ilgili X hesabından bir paylaşım yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, emekli ve hak sahiplerine 10-14 Haziran günleri arasında toplamda 42 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Işıkhan, ödeme tarihlerine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek."