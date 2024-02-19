Bakan Işıkhan Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da çeşitli temaslarda bulundu.

Kente gelen Işıkhan, Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Daha sonra bir çay ocağında bir süre oturan Işıkhan, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Işıkhan'a ziyaretlerinde, Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da eşlik etti.