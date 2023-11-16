Bakan Işıkhan, Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği konferansında konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "AK Parti yönetim anlayışının 21 yıldır kaptanlık ettiği Türkiye gemisinin küresel sulardaki yükselişi, gelecek hedeflerimizin de en sağlam teminatı niteliğindedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "AK Parti yönetim anlayışının 21 yıldır kaptanlık ettiği Türkiye gemisinin küresel sulardaki yükselişi, gelecek hedeflerimizin de en sağlam teminatı niteliğindedir." dedi.

Işıkhan, İŞKUR, Azerbaycan Devlet İstihdam Ajansı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde Antalya'da başlayan Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliğinin (WAPES) Avrupa Bölge Konferansı'na katıldı.

Dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm sürecini tecrübe ettiğini belirten Işıkhan, hızla gelişen teknolojinin, her an değişiklik gösteren finansal piyasalar ve iş gücü piyasalarının, artan insan ve iş gücü hareketliliğinin, dünyada yaşanan radikal değişim alanlarından yalnızca birkaçını oluşturduğunu kaydetti.

Özellikle Kovid-19 salgını sonrası yaygınlaşan esnek çalışma biçimlerinin iş gücü piyasasının yeniden şekillenmesine neden olduğunu aktaran Işıkhan, şunları söyledi:

"Son yıllarda sık sık karşılaştığımız beceri uyum problemi, deneyim eksikliği, eğitimden istihdama geçişteki sorunlar ve mesleki eğitimdeki eksiklikler başta olmak üzere işsizlik riskini artıran pek çok neden bulunmaktadır. Bu ve daha birçok nedenle eğitim ve istihdamdan kopan genç nüfusu tanımlamak için kullanılan 'NEET' (Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler) kavramı ise uluslararası boyutta önemi giderek artan bir sorun haline gelmiştir."

Neetler için iş gücü piyasası destek programı

Neetlere özel olarak geliştirilmesi gereken politikaların ve programların uluslararası paydaşlarla ele alınması gerektiğine işaret eden Işıkhan, bu doğrultuda neetlerin iş gücü piyasasına geçişini desteklemek için hayata geçirilen "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler (NEET) için İşgücü Piyasası Destek Programı'nı (NEET PRO) önemli bir paylaşım alanı olarak gördüklerini bildirdi.

Proje ile gençlerin iş gücü piyasasında karşılaştıkları zorluklara daha geniş ve sistematik bir bakış açısı getirme gayreti içinde olduklarını belirten Işıkhan, İŞKUR vasıtasıyla bakanlık olarak nüfusun tamamına yönelik nitelikli iş gücü yetiştirme, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında çalışmaya ve örnek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye için emeğin, üretimin, istihdamın ve refahın yüzyılını oluşturma gayretinde olduklarını vurgulayan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunun özellikle bilinmesini isterim ki Türkiye Yüzyılı hedefi, çağın şartlarından ve rasyonel realiteden yoksun, temeli boş bir söylem değildir. Bu vizyonun bir hayal değil, aksine ne kadar isabetli bir öngörü olduğunu en iyi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin nereden nereye geldiğine dışarıdan şahitlik edenler bilir. AK Parti yönetim anlayışının 21 yıldır kaptanlık ettiği Türkiye gemisinin küresel sulardaki yükselişi, gelecek hedeflerimizin de en sağlam teminatı niteliğindedir. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de başta çalışma hayatı olmak üzere ulusal ve uluslararası her sorun alanının çözüm merkezi olmaya devam edecektir."

"Gazze konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Işıkhan, Filistin'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını ifade etti.

Gazze'de öldürülenlerin büyük bir bölümünü kadınların ve çocukların oluşturduğunu dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Masum bir sivilin ya da bir bebeğin canının korunamadığı bir dünyada hiç kimse kendini güvende hissetmemelidir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak bizler, sürecin en başından beri inisiyatif alması gereken bölge ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkelere bu gerçeği birebir temaslarla ifade edip, tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere yüklediği sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisinde bulunduk. Gerek insani ve acil yardımlar noktasında gerekse diplomatik girişimlerle elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bütün dünya ülkelerinden de insani olarak beklediğimiz yaklaşım budur."???????