Bakan Işıkhan, depremlerden etkilenen Nurdağı'nı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesini ziyaret etti.

Kent merkezindeki bir dizi ziyaretinin ardından Nurdağı AFAD Koordinasyon Merkezi'ne gelen Bakan Işıkhan, yetkililerden ilçedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra konteynır kente geçen Işıkhan, depremzedelerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Yapımı tamamlanan çarşıda esnafı ziyaret eden Bakan Işıkhan'a Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Milletvekili Derya Bakbak ile diğer yetkililer eşlik etti.