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Bakan Işıkhan'dan Yeni Asgari Ücret Açıklaması

Bakan Işıkhan'dan Yeni Asgari Ücret Açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret belirleme sürecinde hem işçiler hem de işverenler için maksimum faydayı sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili, "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Sonuç hayırlı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını düşünüyoruz."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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