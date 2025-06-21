Bakan Işıkhan'dan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi genelgesine ilişkin açıklama Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle, 2026-2030 dönemi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlık çalışmaları kapsamında önemli bir adım attıklarını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'ne ilişkin genelgenin Resmi Gazete'de bugün yayımlandığını hatırlattı.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'nin toplanacağını belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile 2026-2030 dönemi Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlık çalışmaları kapsamında önemli bir adımı attık. Bakanlığımız koordinasyonunda, ilgili Bakanlıklarımız, başta işçi, işveren ve kamu görevlileri sendikalarımız olmak üzere TOBB, TESK ve TZOB ile ihtiyaç duyulan alanlarda, politika ve programlarımızı sosyal diyalog zemininde hayata geçireceğiz. Temel hedefimiz, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile çalışanların sağlık ve iyilik hallerinin korunmasına yönelik önleyici ve sürdürülebilir bir ulusal politika oluşturmak."