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Bakan Işıkhan'dan TUSAŞ çalışanlarına başsağlığı ziyareti

Bakan Işıkhan'dan TUSAŞ çalışanlarına başsağlığı ziyareti
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ) çalışanlarına başsağlığı ziyaretinde bulundu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi ( Tusaş ) çalışanlarına başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bakan Işıkhan'a, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken eşlik etti. Terör saldırısının gerçekleştiği Tusaş'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde incelemelerde bulunarak bilgi alan Işıkhan, TUSAŞ personeli ile bir araya gelerek başsağlığı diledi. Işıkhan, daha sonra saldırıda şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın evinin önünde kurulan taziye çadırını ziyaret ederek, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Vedat Işıkhan Havacılık Güvenlik Politika Ekonomi Güncel TUSAŞ Uzay

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