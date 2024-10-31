Bakan Işıkhan'dan Türk Dünyası'na işbirliğini geliştirme çağrısı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Günümüzün küreselleşen dünyasında iş gücü hareketliliği artmakta ve bireylerin farklı ülkelerde çalışma ve yaşam koşulları her geçen gün daha karmaşık hale gelmektedir. Bu nedenle Türk dünyası olarak sosyal güvenlik ve çalışma barışı konularında ortak projeler geliştirmeliyiz." dedi.

Bakan Işıkhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen "Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı"na katıldı.

Türk devletleri coğrafyasının, insanlık tarihine yön veren büyük medeniyetlerin kurulduğu bir coğrafya olduğunu ifade eden Işıkhan, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Işıkhan, çalışma barışı ve sosyal güvenliğin toplumların sürdürülebilir refahının temelini oluşturduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Emeklilik, sağlık, iş kazası, hastalık ve diğer sosyal risklere karşı vatandaşlarımızı güvence altına almak, devletlerin en önemli sorumluluk alanlarından biridir. Bu noktada, ülkelerimiz arasında sosyal güvenlik sistemlerinin karşılıklı tanınması, bilgi ve tecrübe paylaşımı büyük önem arz etmektedir. Karşılıklı sosyal güvenlik anlaşmaları ile bu alanda ilk adımlar atılmış, muhtelif heyet ziyaretleri ile eğitim programları düzenlenmiş, sistemlerin taraflarca tanınması sağlanmıştır. Anlaşmalar, her iki tarafın çalışanlarının, hangi ülkede bulunurlarsa bulunsunlar, sosyal güvenlik haklarından tam olarak faydalanabilmelerini sağlamaya yöneliktir. Aynı zamanda, bu anlaşmalar sayesinde iş gücü hareketliliği kolaylaştırılmış, işçi ve işveren arasındaki ilişkiler daha sağlam temellere dayandırılmıştır."

"Türk dünyası birbirinin tecrübelerinden yararlanmalı"

Mevcut durumda Azerbaycan, Kırgızistan ve KKTC ile imzalanan sosyal güvenlik anlaşmalarının sayısının gelecek dönemde artmasını arzu ettiklerini dile getiren Işıkhan, "Özellikle günümüzün küreselleşen dünyasında iş gücü hareketliliği artmakta ve bireylerin farklı ülkelerde çalışma ve yaşam koşulları her geçen gün daha karmaşık hale gelmektedir. Bu nedenle Türk dünyası olarak bizler de birbirimizin tecrübelerinden yararlanmalı, sosyal güvenlik ve çalışma barışı konularında ortak projeler geliştirmeliyiz. Bu kongre de işte bu noktada ülkelerimiz arasında güçlü işbirliği bağları kurmak için önemli bir platform sunmaktadır." dedi.

Işıkhan, çalışma barışı ve sosyal güvenlik kadar konferansın önemli bir diğer başlığının istihdam olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Kadın, genç ve engelliler gibi özel grupların istihdamında birbirimizin tecrübelerinden daha fazla yararlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye olarak, Türk devletleri ile halihazırda iş gücü piyasaları, sosyal güvenlik ve ekonomik kalkınma alanlarında güçlü bir işbirliği sürecini yürüttüğümüz tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bu döneme şahitlik etmek ve katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu işbirlikleri, özellikle ikili anlaşmalar çerçevesinde iş gücü hareketliliğini düzenleme, emeklilik haklarının korunması ve mesleki eğitim projeleri gibi alanları da kapsadığında hem ortak çalışma hayatı hedeflerimiz hem de ikili ilişkilerimiz bakımından çok daha verimli sonuçlar ortaya çıkaracaktır."

"Çalışma hayatında ve sosyal güvenlik alanında daha ileriye gitmek mümkün"

TDT bünyesinde ortak ekonomik ve ticari ilişkilerin genişletilmesinin sadece ülkelerin iş gücü piyasalarını güçlendirmekle kalmayıp tüm Türk dünyasının refahına da önemli katkı sağlayacağını söyleyen Işıkhan, "Özellikle mesleki yeterliliklerin karşılıklı olarak tanınması, iş gücümüzün niteliklerinin artırılması ve gençlerimize iş dünyasında daha iyi fırsatlar sunulması hepimizin ortak hedefidir. Bu doğrultuda, ülkemiz, diğer Türk Devletleri ile işbirliği içinde iş gücü piyasalarının ihtiyaçlarına uygun eğitim programları geliştirmeyi ve bu programları daha etkin bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Türk devletlerinin ortak bir iş gücü piyasasını hayata geçirmesi, çalışanlarımızın sınırları aşarak ülkelerimizin ortak geleceğine daha çok katkıda bulunması en büyük temennimizdir." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, çalışanların haklarının korunması, iş gücü piyasasında adil koşulların sağlanması ve sosyal güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesinin ortak insani değerlerin pratik hayattaki yansıması olduğunu belirterek, "Bugün burada bulunan kardeş ülkeler olarak ortak tarihimiz, dilimiz ve kültürümüz, işbirliğimiz için bizlere doğal bir zemin sunmaktadır. Bu zemini kullanarak çalışma hayatında ve sosyal güvenlik alanında daha ileriye gitmek mümkündür. Bilgi ve tecrübe paylaşımımız, bizleri daha güçlü kılacaktır." dedi.

"Atılması gereken ilk adım alfabeydi, bu adımı attık"

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da TDT'nin geniş bir coğrafyada refahı yükseltmeyi, ekonomi, altyapı, eğitim ve birçok alanda işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Türk devletleri arasında büyük bir hasretin olduğunu söyleyen Yıldırım, "Aynı milletiz, ortak coğrafyayı paylaşıyoruz, tarihimiz, kültürümüz, inancımız, dilimiz bir ama birbirimize yabancı olmuşuz. İsmail Gaspıralı'nın 'Dilde, fikirde, işte birlik' prensibi, Türk devletlerinin yolunu aydınlatan önemli bir karardır." diye konuştu.

Dilde, fikirde, işte birliktelik yolunda 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi'nin büyük öneme sahip olduğunu belirten Yıldırım, "Türk devletleri arasında atılması gereken ilk adım alfabeydi, bu adımı attık. Bundan sonra 1. Türkoloji Kongresi'nin 100. yıl dönümüne denk gelen 2026'ya kadar bu ortak alfabenin üye ülkelerce kullanılır hale gelmesi lazım. Bu olunca, birçok iş kendiliğinden hallolmuş olacak." dedi.

Azerbaycan ve KKTC çalışma bakanları da katıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, kökleri bir olan Türk Devletlerinin sosyal dayanışma ve işbirliği alanlarında çözümler geliştirmesinin geleceğe umutla bakılmasına zemin hazırladığını söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin biomedikal ve sağlık alanında dünyanın 98. sıradaki üniversitesi olduğunu belirten Aydın, üniversitelerin hem yurt içinde hem de dünyanın farklı ülkelerine hizmet verdiğini kaydetti.

Konferansa, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ve KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörü Yasser Hassan ve davetliler katıldı.