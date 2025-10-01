Bakan Işıkhan'dan Küresel Sumud Filosu'na Destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Küresel Sumud Filosu, eli kanlı İsrail yönetimi tarafından insanlığın katledildiği bu çağda bir umut ışığıdır. Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

İsrail'in, uluslararası hukuku tanımayan, tüm küresel sistemi krize sürükleyen alçak saldırılarına bir yenisinin daha eklendiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Küresel Sumud Filosu, eli kanlı İsrail yönetimi tarafından insanlığın katledildiği bu çağda bir umut ışığıdır. Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz. Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli ve soykırımcı İsrail yönetimine 'dur' diyebilmelidir. Sumud Filosu yalnız değildir. Gazze yalnız değildir. Filistin yalnız değildir."