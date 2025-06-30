Bakan Işıkhan'dan Hazreti Muhammed'e Yönelik Karikatüre Sert Tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin, "Karikatür dergisi olduğu iddia edilen paçavranın yaptığı alçak provokasyonu lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Alemlerin Sultanı Peygamber Efendimize, Hz. Musa Peygamberimize, inançlarımıza karşı herhangi bir saygısızlığa asla geçit vermeyiz. Karikatür dergisi olduğu iddia edilen paçavranın yaptığı alçak provokasyonu lanetliyorum."