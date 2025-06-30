Bakan Işıkhan'dan Hazreti Muhammed'e Yönelik Karikatüre Sert Tepki
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik yayınlanan karikatürü sert bir dille eleştirerek, böyle bir provokasyonu lanetledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin, "Karikatür dergisi olduğu iddia edilen paçavranın yaptığı alçak provokasyonu lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Alemlerin Sultanı Peygamber Efendimize, Hz. Musa Peygamberimize, inançlarımıza karşı herhangi bir saygısızlığa asla geçit vermeyiz. Karikatür dergisi olduğu iddia edilen paçavranın yaptığı alçak provokasyonu lanetliyorum."
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel