Bakan Işıkhan'dan geri ödeme kapsamına alınan kanser ilaçlarına ilişkin açıklama Açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacının geri ödeme kapsamına alınmasına ilişkin, "Düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacının geri ödeme kapsamına alınmasına ilişkin, "Düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacın SGK geri ödeme kapsamına alınmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bu müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlara önemli bir destek sağlayacaklarını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz. Yapılacak düzenlemeyle 48 bin kanser hastası bu tedavilerden faydalanacak. Düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilacı sayısı 784'e yükselmiş olacak. Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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