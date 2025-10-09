Bakan Işıkhan'dan Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler

Bakan Işıkhan'dan Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gazze'de üzerinde anlaşılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Türkiye, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için gayretli mücadelesine devam edecek.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye olarak gayelerinin Gazzeli mazlumların gözyaşını, bölgede yaşanan katliamları ve yıkımı sona erdirmek olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Gazze'de sağlanan ateşkes umut ediyoruz ki tüm Filistin için hayırlı sonuçları beraberinde getirir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu tüm dünyaya Gazzeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını gösterdi. Türkiye, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için gayretli mücadelesine devam edecek."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
