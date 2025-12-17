Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Rakam İçin Çok Erken Çünkü Tarafların Görüşlerini Alıp Komisyona Değerlendirmemiz Gerekiyor

(TBMM) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarın yapılacak ikinci asgari ücret toplantısında henüz rakamın konuşulmasının erken olduğunu söyledi. Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinde 72 yeni ilacın ödemesinin alınacağı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ÖSYM tarafından bin personel ataması yapılacağını ve 100 müfettiş yardımcısı alacaklarının müjdesini vereceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan "Yarınki ikinci asgari ücret toplantısında Türk-İş tarafının masada olması beklenmiyor, son dakikada bir sürpriz olur mu? Masaya dahil olurlar mı?" sorusuna, "Bildiğiniz gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geçen haftaki toplantısı gerçekleşti. Yarın da ikinci toplantı gerçekleşiyor. Saat 14.00'te Bakanlığımızda süreç devam ediyor. Bu süre içerisinde biz daha önce ifade ettiğimiz gibi sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz" diye cevapladı.

Yarınki toplantıda rakamın konuşulup konuşulmayacağına ilişkin soruya Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona değerlendirmemiz gerekiyor. Biz zaten hükümet olarak hakem rolündeyiz. Bizler işveren kesiminin ve kamu tarafının görüşlerini alacağız, değerlendireceğiz. Sonra da bu kamuoyuyla hazırlıyoruz ve paylaşacağız" diye yanıtladı.

SGK'ya bin personel atanacak

Işıkhan, "Genel Kurul'da bir müjdeniz olacak mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Genel Kurul konuşmasında tabii bir müjdemiz olacak. Öncelikle 72 adet ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. 69 tanesi yerli üretim. Bu bunun altını özellikle çizmek isterim. Yarından itibaren inşallah bu ilaçların kullanımına başlayacak vatandaşlarımız. Hastalarımıza şifa vermesini diliyorum çünkü zor bir süreç biliyorsunuz. Geri ödeme kapsamına aldığımız için de hastalarımızın yükünü bir ölçüde de azaltmış oluyoruz. İkinci önemli müjde Sosyal Güvenlik Kurumumuza bin sözleşmeli personel alacağız. Bununla ilgili ayrıntılar ÖSYM tarafından açıklanacak, mülakat olmayacak. ÖSYM belirleyecek ve ÖSYM tarafından atanacak. Son olarak da 100 müfettiş yardımcısı alacağız."

"9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"

Işıkhan'nın sosyal medya hesabında da "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 9 adet romatolojik ilaç, 9 adet diyabet ilacı, 3 adet kanser ilacı, 2 adet MS ilacı başta olmak üzere 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" paylaşımı yapıldı.