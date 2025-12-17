Haberler

Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Rakam İçin Çok Erken Çünkü Tarafların Görüşlerini Alıp Komisyona Değerlendirmemiz Gerekiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci asgari ücret toplantısının henüz rakam konuşulacak aşamada olmadığını belirtti. Ayrıca, SGK'ya yapılacak bin personel ataması ve geri ödeme listesine alınan 72 yeni ilaç hakkında bilgiler verdi.

(TBMM) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yarın yapılacak ikinci asgari ücret toplantısında henüz rakamın konuşulmasının erken olduğunu söyledi. Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinde 72 yeni ilacın ödemesinin alınacağı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ÖSYM tarafından bin personel ataması yapılacağını ve 100 müfettiş yardımcısı alacaklarının müjdesini vereceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan "Yarınki ikinci asgari ücret toplantısında Türk-İş tarafının masada olması beklenmiyor, son dakikada bir sürpriz olur mu? Masaya dahil olurlar mı?" sorusuna, "Bildiğiniz gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geçen haftaki toplantısı gerçekleşti. Yarın da ikinci toplantı gerçekleşiyor. Saat 14.00'te Bakanlığımızda süreç devam ediyor. Bu süre içerisinde biz daha önce ifade ettiğimiz gibi sosyal diyalog süreçlerini kullanmaya devam edeceğiz. Bu bizim en güçlü yönümüz" diye cevapladı.

Yarınki toplantıda rakamın konuşulup konuşulmayacağına ilişkin soruya Işıkhan, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona değerlendirmemiz gerekiyor. Biz zaten hükümet olarak hakem rolündeyiz. Bizler işveren kesiminin ve kamu tarafının görüşlerini alacağız, değerlendireceğiz. Sonra da bu kamuoyuyla hazırlıyoruz ve paylaşacağız" diye yanıtladı.

SGK'ya bin personel atanacak

Işıkhan, "Genel Kurul'da bir müjdeniz olacak mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Genel Kurul konuşmasında tabii bir müjdemiz olacak. Öncelikle 72 adet ilacı geri ödeme kapsamına alıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. 69 tanesi yerli üretim. Bu bunun altını özellikle çizmek isterim. Yarından itibaren inşallah bu ilaçların kullanımına başlayacak vatandaşlarımız. Hastalarımıza şifa vermesini diliyorum çünkü zor bir süreç biliyorsunuz. Geri ödeme kapsamına aldığımız için de hastalarımızın yükünü bir ölçüde de azaltmış oluyoruz. İkinci önemli müjde Sosyal Güvenlik Kurumumuza bin sözleşmeli personel alacağız. Bununla ilgili ayrıntılar ÖSYM tarafından açıklanacak, mülakat olmayacak. ÖSYM belirleyecek ve ÖSYM tarafından atanacak. Son olarak da 100 müfettiş yardımcısı alacağız."

"9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"

Işıkhan'nın sosyal medya hesabında da "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 9 adet romatolojik ilaç, 9 adet diyabet ilacı, 3 adet kanser ilacı, 2 adet MS ilacı başta olmak üzere 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" paylaşımı yapıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Sonraki maçta seni öldüreceğim

Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Seni öldüreceğim
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
title