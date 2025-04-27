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Bakan Işıkhan'dan 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Işıkhan'dan 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklama Açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Eski Türkiye'nin vesayetçi, karanlık zihniyetlerinin ürünü olan 27 Nisan e-muhtırası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde milletimizin gösterdiği dik duruş ile akamete uğratılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Eski Türkiye'nin vesayetçi, karanlık zihniyetlerinin ürünü olan 27 Nisan e-muhtırası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde milletimizin gösterdiği dik duruş ile akamete uğratılmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, muhtıranın yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eski Türkiye'nin vesayetçi, karanlık zihniyetlerinin ürünü olan 27 Nisan e-muhtırası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde milletimizin gösterdiği dik duruş ile akamete uğratılmıştır. Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti hükümetlerini hedef alan, ülkemize ağır bedeller ödetmek isteyen onca antidemokratik müdahale ve darbe girişimi tarihin tozlu raflarında yerini almıştır. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi iradesini hiçe sayan askeri darbelere ve cuntacılara bir daha asla geçit vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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