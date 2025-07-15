Bakan Işıkhan'dan 15 Temmuz şehidi Yakup Kozan'ın ailesine ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeli Yakup Kozan'ın ailesini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Işıkhan, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde taşeron işçi olarak görev yapan ve darbe girişimi gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü önünde vurularak şehit düşen Kozan'ın Etimesgut'taki evine gitti.

Şehidin annesi Fethiye Kozan ve kardeşi Yasin Kozan'la görüşen Işıkhan, ailenin gösterdiği metanet için teşekkür ederek, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Ziyarette konuşan Işıkhan, "Bizler, o kutlu destanın kahramanı şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Vatanı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen tüm kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Bakan Işıkhan, şehidin annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.