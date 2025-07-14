Bakan Işıkhan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "FETÖ başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize, irademize ve demokrasimize kast eden tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelemizi sürdürecek, inanıyorum ki bu anlayışla Terörsüz Türkiye hedefimize inşallah hep birlikte ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olanları ve gazileri andı.

15 Temmuz gecesi, kahraman milletin ve Mehmetçiğin, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, peygamber ocağı silahlı kuvvetlerinin izzetini ve onurunu hainlere çiğnetmediğini vurgulayan Işıkhan, elde bayrak, göğüste iman şiarıyla dış destekli darbe girişiminin bertaraf edildiğini belirtti.

Işıkhan, asil milletin alın teriyle, emekle ve fedakarlıklarla geliştirdiği Türkiye'nin savunma gücünü haince ve zalimce, milletin kendisine çevirmeye cüret eden asker kılığındaki FETÖ'cü teröristlerin hedeflerine ulaşamadığını ve Türkiye'ye boyun eğdiremediğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'ye tehditlerle boyun eğdirmek isteyenler asla unutmamalıdır ki 15 Temmuz zaferi mücadelelerle ve zaferlerle dolu şanlı tarihimizi unutanlar için hafızaları tazeleyecek yeni bir destan, irademizi ve gücümüzü test etmek isteyenler için ise büyük bir ibrettir. Bizler, 'Zaferin Adı Türkiye' diyerek, tam bağımsız kalkınmamız ve daha adil bir dünya hedefimize giden kutlu yürüyüşümüzün önünde duran tüm engellerle mücadele etmeye devam edecek, devlet millet el ele yeni başarı hikayeleri yazacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde Türkiye olarak nüfusun tamamının huzur ve refahı için daha çok emek sarf edeceklerini aktaran Işıkhan, "Önümüzdeki yüzyılı, sürekli ilerleme prensibiyle adaletle, merhametle, çalışarak ve üreterek Türkiye Yüzyılı yapma kararlılığından asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bir taraftan kalkınmış güçlü Türkiye için, çalışma ve sosyal güvenlik hizmetlerimiz başta olmak üzere her alanda yeni reformlara imza atarken, diğer yandan da dünyanın barış adası, Gazze'nin ve bütün dünya mazlumlarının umudu olmaya devam edeceğiz.

FETÖ başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize, irademize ve demokrasimize kast eden tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelemizi sürdürecek, inanıyorum ki bu anlayışla Terörsüz Türkiye hedefimize inşallah hep birlikte ulaşacağız. Gelecek nesillere iftiharla hatırlayacakları bir destan bırakmış olmanın haklı gururunu yaşadığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde, canlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, istikbalimize ve istiklalimize sahip çıkan gazilerimize, şehit ailelerine ve aziz milletimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."