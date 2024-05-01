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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Emekçilerin haklarını gözetmeye devam edeceğiz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile işçi kardeşlerin bir araya geldiğini ve emekçilerin haklarını gözetmeye devam edeceklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emek ve alın teriyle ülkemizi bugünlere taşıyan işçi kardeşlerimizin haklarını gözetmeye, refahlarını artırmaya Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 13. Çalışma Meclisi'nin dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kapanış yemeğinde, işçiler adına söz alan Saadet Tom'un konuşmasına yer verdi.

"Her daim emekçinin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile milletin evinde işçi kardeşlerimizle bir araya geldik." ifadelerini kullanan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"İşçi kardeşimiz Saadet Tom Hanımefendinin duygu dolu konuşması gönlümüze dokundu. Emek ve alın teriyle ülkemizi bugünlere taşıyan işçi kardeşlerimizin haklarını gözetmeye, refahlarını artırmaya Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vedat Işıkhan Sosyal Medya Emekçi Politika Güncel Haberler

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