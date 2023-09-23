Bakan Işıkhan: Bu yüzyılı emeğin, üretimin, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yüzyılı, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız. Dileğimiz, bu hedefimize doğru kararlı yürüyüşümüzü Mardin'den başlatmaktır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de bir otelde düzenlenen toplantıda; iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Vali Tuncay Akkoyun ile AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

MARDİN'E YENİ STADYUM MÜJDESİ

Bakan Vedat Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada, Mardin'e yeni stadyum yapılacağını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardinli kardeşlerimiz için önemli bir müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımıza bir talimat verdi. Mardin'e yeni stadyumunu inşallah kazandıracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız stadyum için çalışmalara başladı. Kendilerine de bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Şimdiden Mardin'imize hayırlı olsun. Baba ocağım Mardin'i, büyüten, geliştiren, sağladığı katma değerlerle bugünlere ulaştıran siz değerli hemşehrilerimle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kısa bir aradan sonra yeniden memleketime ayak basmış olmanın memnuniyeti içerisindeyim. Bu vesileyle önceki ziyaretimizde bir araya gelemediğimiz kardeşlerimizle de buluşma fırsatı yakalamış olduk. Şehre vardığımız andan itibaren bizleri burada güler yüzle, içtenlikle karşılayan başta Sayın Valimiz, Sayın Vekillerimiz, İl Başkanımız olmak üzere tüm Mardinli hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da sık sık ata toprağımızda bulunarak, şehrimizi daha da güzelleştirmenin, büyütmenin, tüm sorunlarını çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Mardin başta olmak üzere tüm şehirlerimizin çalışma hayatı için paydaşlarımızla, işçimizle, işverenimizle, yatırımcımızla, STK temsilcilerimizle bir arada olmak ve sizleri daha çok dinlemek istiyorum. Mardin özelinde yapılan ve yapılacak faaliyetleri yerinde incelemek, hem de talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek için ülkemizi bir baştan bir başa il il, ilçe ilçe gezmeye devam edeceğiz" dedi.

'MARDİN, 97 MİLYAR LİRAYI AŞKIN YATIRIM MİKTARIYLA NASİBİNİ ALDI'

Mardin'in, kadim tarihiyle, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış zengin medeniyet havzasıyla bölgenin ve ülkenin nadide şehirlerinden biri olduğu söyleyen Bakan Işıkhan, "Sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla İzmir'de, Mardinli hemşehrilerimizle buluşarak hasret giderdik. Esnaf Buluşması toplantımızda da esnafımızın önemli sorunlarını ele alma fırsatımız oldu. Ayrıca emeğin, alın terinin, madencilerin şehri olan Zonguldak'ta, emekçi kardeşlerimizin çalışma şartlarını görmek, onlara destek olmak ve sofralarını paylaşmak için maden ocağına indik. Yerin 400 metre altında ekmeğini taştan çıkaran bu madenci kardeşlerimizle yemek yedik. Onların yanında olduk. Şehrimizi, esnafımızı, kurumlarımızı ve partimizi ziyaret ettik. Çalışma hayatımıza ilişkin, şehrimiz özelinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin çeşitli temaslarda bulunduk. İnşallah bugün de sizlerle Mardin'in çalışma hayatına, ekonomisine ve kalkınmasına katkı getirecek istişarelerimizi gerçekleştireceğiz. Ülkenin 21 yıllık kalkınma hamlesinden Mardin'imiz 97 milyar lirayı aşkın yatırım miktarıyla nasibini aldı. Bu yatırımların yaklaşık 4 milyar liralık kısmı çalışma hayatıyla ilgili yatırımlarımızı kapsıyor. Mardin'de 21 yılda, sadece İŞKUR aracılığıyla 43 bin vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık. 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla aktif sigortalı sayısı 184 bin olmuştur. İş kurumumuzun istihdam teşviklerinden faydalanan 8 bin 806 iş yerine 3,43 milyar lirayla destek olduk. İstihdamla birlikte iş gücü piyasası araştırmalarımızla iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın nitelik kazanarak daha kolay iş bulması için kurs ve programlar düzenliyoruz. Mesleki ve teknik eğitime destek veriyoruz. Bugüne kadar Mardin'de toplam 43 bin vatandaşımızın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağlamış durumdayız. Bugüne kadar toplam 5 bin 453 kişiyi TYP'den (Toplum Yararına Programlar) yararlandırdık. Buradan da TYP ile ilgili Mardin'e ayırdığımız kontenjanımızı artıracağımızı ifade etmek istiyorum. Mardin'de kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği için destek veriyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN KALKINMASINA KATMA DEĞER SAĞLAYANLARIN YANINDAYIM'

"Türkiye Yüzyılı'nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız" diyen Bakan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye; bugün kendi arabasını, kendi uçağını üretir hale gelmiştir. Bizlere düşen, mevcut potansiyelimizi tam manasıyla harekete geçirerek, Mardin'i hak ettiği konuma ulaştırmaktır. Bu noktada hepimize düşen önemli görevler var. Özellikle çalışma hayatımızın paydaşları olarak sizlerin çalışmaları Mardin'in kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir. Mardin'in, yeni yatırımlarla, yeni istihdam alanlarıyla ve yeni girişimlerle çok daha iyi yerlere geleceğinden şüphem yoktur. Bunu sizlerin desteğiyle başaracağız. Bizzat sahadan gelen talep ve çözüm önerileri bizim için önemli bir veri niteliğindedir. Fırsat buldukça bu diyalog ortamlarını oluşturmaya çalışıyoruz. Bakanlık olarak bilhassa bu tür organizasyonlar vesilesiyle iş dünyamızın ve vatandaşlarımızın sesi olan sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle kurduğumuz bu istişare ortamlarını çok önemsiyorum. Bu yüzyılı, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız inşallah. Dileğimiz bu hedefimize doğru kararlı yürüyüşümüzü Mardin'den başlatmaktır. Mardinli bir bakanınız olarak; işçisiyle, işvereniyle, girişimcisiyle, yatırımcısıyla, esnafıyla, yaşlı genç demeden alnının teriyle çalışan, üreten, ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir kardeşimin yanındayım. Yeter ki siz çalışın, üretin ve ekonominin kalkınmasına destek verecek girişimlerde bulunun. Belediyesiyle, valiliğiyle, teşkilatlarıyla, ticaret odalarıyla, kamu-özel tüm kurumlarıyla el ele vererek, Mardin'imizi, hizmetin, ekonominin, üretimin merkezi yapabiliriz."

Bakan Işıkhan, toplantıyı organize edenlere de teşekkür etti.