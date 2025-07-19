Bakan Işıkhan Bitlis'te Çalışma ve Yatırımları İnceledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesini ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programının ardından Bitlis Belediyesine geçti.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi alan Işıkhan, daha sonra Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin Vali Ahmet Karakaya'dan bilgi aldı.

Işıkhan'a, ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula eşlik etti.