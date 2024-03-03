Bakan Işıkhan Batman Valiliğine ziyarette bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Işıkhan, Valiliğe geçti.

Şeref Defterini imzalayan Işıkhan, Vali Ekrem Canalp ile görüştü, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Işıkhan, daha sonra, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Batman Milletvekili ve Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi için taziye ziyaretinde bulundu.

Işıkhan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Hamidi'nin ailesine başsağlığı diledi.