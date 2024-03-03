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Bakan Işıkhan: 2024 yılı daha güzel günlere uyanacağımız bir yıl olacak

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Bakan Işıkhan, Batman'daki temasları kapsamında, beraberinde AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan ile Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Işıkhan, seçimlerin önemine vurgu yaparak, 2024 yılının daha güzel günlere uyanacağımız bir yıl olacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 31 Mart'taki seçimlerin önemine işaret ederek, "İnşallah 2024 yılı daha güzel günlere uyanacağımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve refah seviyelerini artırabileceğimiz bir yıl olacaktır." dedi.

Bakan Işıkhan Batman'daki temasları kapsamında, beraberinde AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan ile Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve başarı dileklerini ilettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet yolunda AK Parti teşkilatları ile yol yürümenin mutluluk ve heyecanı içinde olduğunu ifade eden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz yeni bir demokrasi sınavı var. 31 Mart seçimleri bizim için oldukça önemli. İnşallah 2024 yılı daha güzel günlere uyanacağımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve refah seviyelerini artırabileceğimiz bir yıl olacaktır. Bu nedenle sizin kararlarınız, tercihleriniz oldukça önem taşımaktadır. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahında Adil Başkanımıza mazbatayı vermek nasip olur."

Işıkhan, partililerden 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşmalarını istedi.

"Biraz yorulacağız ancak büyük bir zafere uyanacağız." diyen Işıkhan, çalışmalarından dolayı parti teşkilatlarına şimdiden teşekkür ettiğini belirtti.

Dün Mardin'de gerçekleştirdikleri ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgiyi gördüklerini dile getiren Işıkhan, bu ilgiyi Batman'da da gördüklerini ifade etti.

Işıkhan, güçlü bir Türkiye hedefine hep birlikte ulaşacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Programda, Milletvekili Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Gür ve Batman Belediye Başkan adayı Ceylan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ve davetliler, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ferhat Nasıroğlu Milletvekili AK Parti Batman Politika Güncel Haberler

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