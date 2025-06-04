Bakan Işıkhan, Azerbaycan Meslektaşı ile Cenevre'de Görüştü

Bakan Işıkhan, Azerbaycan Meslektaşı ile Cenevre'de Görüştü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı sırasında Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Anar Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Anar Aliyev ile görüştü.

Bakan Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere gittiği Cenevre'de temaslarını sürdürdü.

Ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aliyev ile BM Binasında görüştü.

Görüşmede, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik başta olmak üzere iki bakanlığın görev alanıyla ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Görüşmede Bakan Işıkhan'a, Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Bakanlığın Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü Ali Aybey ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş eşlik etti.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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