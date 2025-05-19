Bakan Işıkhan, Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Toplantısında İşçi Sendikaları ile Bir Araya Geldi

Bakan Işıkhan, Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Toplantısında İşçi Sendikaları ile Bir Araya Geldi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 ülkeden işçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, çalışma hayatındaki dönüşümlerin önemine vurgu yaptı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 59'uncu Merkez Komite Toplantısı'nda 14 ülkeden işçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 59'uncu Merkez Komite Toplantısı'nda 14 ülkeden işçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldik. Çalışma hayatında tüm ülkeleri etkileyen hızlı dönüşümlerin yaşandığı bu dönemde, Avrasya gibi tarihi ve kültürel bağlarımızın güçlü olduğu coğrafyalarla tecrübe paylaşımlarımızı artıracağız. Toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Türk Metal Sendikası ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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