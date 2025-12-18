Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2'nci toplantısı öncesi Türkiye İşçi Sendikaları (TÜRK-İŞ) Konfederasyonu ve Hak İşçi Sendikaları (HAK-İŞ) Konfederasyonu'nu ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile konfederasyon genel merkezinde bir araya geldi. Işıkhan, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için süreci başlattıklarını aktaran Bakan Işıkhan, "Daha önce bakanlık olarak sosyal diyalog sürecini devam ettireceğimizi söylemiştik. Bugün de saygıdeğer TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Bey'i ziyaret ettik. Geçen hafta komisyona iletmiş oldukları, komisyona katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Herhangi bir değişiklik yok. Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada da HAK-İŞ Başkanını ziyaret edip, sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacağım ve komisyona ileteceğim. Rakamlar belli değil, zaten müzakerelerin amacı bu. Komisyona gelecek bu rakamlar. İşveren kesimi, kamu kesimi ve işçiden aldığım bu bilgileri Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim, komisyonda bunları savunacak. Dediğim gibi her zaman işçilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda da işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

'AYNI NOKTADAYIZ'

TÜK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise "Aynı noktadayız, dediğimiz noktadayız. Komisyon öyle olmuş, böyle olmuş; ona bakmadık hiçbir zaman. Veriler ortada, kira ortada, ulaşım ortada, eğitim ortada, gıda ortada, asgari ücretin kayıpları ortada, emeklinin durumu ortada, işsizin durumu ortada. Bugün burada hepsini kendisine bir daha anlattım. Bir talep malep verdiğimiz yok. Katılmama gerekçelerimizi biz geçen hafta sunduk" diye konuştu.

'SÜRECİN SAĞLIKLI İŞLEMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Bakan Işıkhan, daha sonra HAK-İŞ Genel Merkezi'ne geçerek HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüştü. Buradaki görüşmenin ardından da açıklama yapan Işıkhan, "Görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz verileri, komisyona ileteceğim. Burada özellikle şunun altını çizmek isterim; masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil. Çünkü biz biraz önce TÜRK-İŞ'in masasına gidip görüşlerini aldık, şimdi de HAK-İŞ'in masasında bu istişareleri yaptık. Aldığımız bu görüşleri de komisyona, Genel Müdürümüze ileterek sürecin sağlıklı şekilde işlemesine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'İŞVERENLERE ÇAĞRI YAPMAM GEREKİYOR'

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da verimli bir görüşme yaptıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla ilgili yapılacak düzenlemelerin, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi süreciyle örtüştüğü için belki komisyonun yapısıyla ilgili düzenlemeler gecikebilir. Buradan da işverenlere bir çağrı yapmam gerekiyor. İşçi kesiminin komisyonda yer almamasını fırsata dönüştürerek asgari ücretle ilgili taleplerini kabul ettirme girişimlerinden vazgeçmelerini istiyoruz. İşçi kesiminin yer almadığı komisyonda çoğunluk kararı alınacak. Çoğunluk kararında işveren kesiminin kararı önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı da geçtiğimiz günlerde TİSK'in kongresinde işverenlere çağrı yaptı, 'Elinizi taşın altına koyun' diye. İşveren kesiminin, işçi kesiminin bulunmadığı komisyonda, oradaki pozisyonunu kullanarak asgari ücreti olması gerekenin daha altında belirlenme girişimlerinden vazgeçmelerini böyle bir girişim içinde olmamalarını istiyoruz. Hükümetimiz her zaman işverenleri teşvik ediyor. Şu anda her bir işçi için bin TL'lik bir asgari ücret desteği var. Bunun artırılması elbette düşünülecek ama buradan TİSK'in sayın başkanını ve ekibini, böyle bir fırsata dönüştürme çabalarının yerine asgari ücretlinin ülkemizde yaşadığı zorluğu, asgari ücret rakamlarının enflasyon karşısında eridiğini, bunun da dikkate alınarak insan onuruna yaraşır bir iş ve ücret konusunda sorumluluk almalarının çağrısını yapıyoruz. Komisyonun yapısı değişseydi işçi kesiminin de burada yer alacağının ilanını yapmak istiyorum. Ama anladığımız kadarıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla ilgili düzenlemeler ocak ayından sonraya kalmış durumda. TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi konusundaki ısrarını destekliyoruz. Hükümetin işverenlerle yapacağı pazarlıklarda da işverenin sağduyulu davranmasını istiyoruz."