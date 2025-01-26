Bakan Işıkhan, AK Parti Mardin 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçtiğimiz sene başlattığımız İş Pozitif Kadın İstihdam Programı ile 1 yılda 800 binden fazla kadının işe yerleşmesine aracılık ettik." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mardin 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin illerdeki kongre süreçlerine ilişkin hitabı dinletildi, "Biz Varız" isimli video gösterildi, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in mesajı okundu.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, Bolu'da çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailelerine ve millete başsağlığı dilediğini söyledi.

Işıkhan, "Acımız büyük, millet olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Rabbim, böyle afetleri bir daha bizlere yaşatmasın inşallah." ifadesini kullandı.

Miraç Kandili'ni de kutlayan Işıkhan, "Bu gecenin hürmetine yapılacak duaların ülkemize, milletimize ve tüm İslam coğrafyasına sağlık, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Işıkhan, bayrağı devralacak arkadaşlarını tebrik ederek, başarılar diledi.

"Büyük yatırımlarla, Mardin'imizi donattık"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çeyrek asra yaklaşan millete hizmet yolculuklarında Türkiye'nin her bir şehri için nasıl canla başla çalıştıysalar Mardin için de hiç durmadan gece gündüz çalıştıklarını belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"81 ilimizin tamamını, Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak, şehirlerimizi hak ettiği seviyeye ulaştırmak adına, hayata geçirdiğimiz büyük yatırımlardan memleketimiz Mardin de hamdolsun üzerine düşeni almıştır. Eğitimden istihdama, kültür-sanattan spora, adaletten, ulaştırma ve altyapıya varıncaya kadar 10 ilçemizin tamamını kapsayacak büyük yatırımlarla, Mardin'imizi donattık. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere her kesimden vatandaşımıza en kaliteli hizmetleri AK Parti olarak bizler getirdik.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'hayalim' dediği, şehir hastanelerinden, nüfusumuzun tamamını kapsayan sosyal güvenlik sistemine, terörle mücadeleden yerli ve milli savunmaya kadar her alanda ülkemizi, örnek alınacak bir noktaya yine biz taşıdık. Bu şehirlerde 'terör bitmez' dediler, terörün kökünü kuruttuk. Bu iller 'kalkınamaz, gelişemez' dediler, birçok ilimizi dünya standartlarının da üzerine çıkardık. 'Bu şehrin kadınları başarılı olamaz' dediler, biz onlara inandık, güvendik ve bu güvende de yanılmadık hamdolsun. Bugün Türkiye'nin tüm kadınları gibi Mardin'in emektar kadınları, çalışıyor, üretiyor, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunuyor."

"Birçok projeyi kadınların istihdamını artırmak için devreye aldık"

Işıkhan, kadınların parti teşkilatlarında, kamu kurumlarında, özel sektörde ve sosyal hayatın her alanında büyük inisiyatif aldığını ve büyük başarılara imza attıklarına işaret etti.

Sürekli rekorlar kırdıkları istihdamla ilgili bazı verileri paylaşmak istediğini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"2002-2024 yılları arasında, kadın iş gücüne katılma oranı 8,8 puan artışla yüzde 27,9'dan yüzde 36,7'ye, iş gücünde yer alan kadın sayısı 5,4 milyon artarak 6,8 milyondan 12,2 milyona ulaşmıştır. Kadın istihdam oranı 9,1 puan artışla yüzde 25,3'ten yüzde 34,4'e, istihdam edilen kadın sayısı 4,7 milyon artarak 6,1 milyondan bugün yaklaşık 11 milyona yükselmiştir. Bu tarihi seviyelere ulaşmak için kadınlara yönelik Bakanlık olarak çok önemli projelerimizi hayata geçirdik.

Geçtiğimiz sene başlattığımız İş Pozitif Kadın İstihdam Programı ile 1 yılda 800 binden fazla kadının işe yerleşmesine aracılık ettik. Yine geçtiğimiz sene ilk kez başlattığımız İşgücü Uyum Programı'ndan 120 bin vatandaşımızı yararlandırdık. Bunun yüzde 90'ını kadınlar oluşturdu."

Işıkhan, çalışan anneler için EDU-CARE (Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşvik Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi) projesini uygulamaya başladıklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Proje kapsamında bakıcı çalıştıran annelere sağlanan destek tutarını 325 avrodan 510 avroya çıkardık. Bu projemiz ile bakıcı çalıştıran annelere 15 milyon avrodan fazla maddi destek sağlamış olacağız. Kayıtlı kadın istihdamını destekleme projesini, Women-Up'ı süresini uzattık ve daha birçok projeyi kadınların istihdamını artırmak için devreye aldık. Bu ve bunun gibi birçok çalışmamızla bugün istihdamda en iyi seviyelere ulaştık. Kadınları, gençlerimizi, yediden yetmişe, bu toprakların yetiştirdiği her bir bireyi ülkemizin kalkınmasına destek verecek bilgi, beceri ve tecrübeyle donatarak, çalışır ve üretir hale getirdik. Sosyal devlet ve güçlü millet şiarıyla, sosyal güvenlik reformunu, ülkemizin tamamında olduğu gibi Mardin'de de başarıyla hayata geçirdik. Elbette tüm bunları, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimize olan sevdası ve AK Parti'nin vizyonu sayesinde başardık."

4 Şubat 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle "Ulusal İstihdam Strateji Belgesi'ni kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Işıkhan, "Bugüne kadar 81 ilimizin tamamını, mahallelerinden ve ilçelerinden başlayarak nasıl geliştirdiysek, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, daha büyük gayretlerle geleceğe hazırlanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Mardin bir Türkiye Yüzyılı şehri"

Işıkhan, Mardin'in tarihi, kültürü, maddi ve manevi potansiyeli ile insanlarıyla bir Türkiye Yüzyılı şehri olduğunu ifade ederek, kentin ulaşımdan sağlığa, enerjiden tarıma, sanayiden ticaret hayatına kadar ne tür sorunları varsa bunları en üst düzeyde çözüme kavuşturmak için gece gündüz çalıştığını vurguladı.

Mardinspor için elinden gelen maddi ve manevi desteği vereceğini, sporcuları yalnız bırakmayacağını dile getiren Işıkhan, Mardin Şehir Stadyumu'nun temelinin de en kısa sürede atılması için çalışacağını söyledi.

Mardin'i sahip olduğu değerlerle hak ettiği konuma hep birlikte taşımak için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bizlere, samimiyeti, hoşgörüyü, kadirşinaslığı öğreten bu topraklar için daha çok çalışacak, dünya ölçeğinde daha yukarı noktalara hep birlikte taşıyacağız. İnanıyorum ki Mardin'in güçlü kadınları, çalışkan gençleri ve Türkiye'nin istikbali için gecesini gündüzüne katan AK kadroları önümüzdeki yüzyılın mimarları olacaktır."

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu da kongrede birer konuşma yaptı.

Tek adayla gidilen kongrede Esra Ayanoğlu Özdaş İl Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Işıkhan, Özdaş'a yeni görevinde başarılar diledi.

Programa, partililer katıldı.

Işıkhan, daha sonra Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Kılıç ve Uncu ile Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan Mardin 1969 Spor ve İzmir Çoruhlu FK maçını izledi.