Bakan Işıkhan: 92 Bin Kadın Çalışma Hayatına Kazandırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılından itibaren İşbaşı Eğitim Programı ve diğer projelerle 92.446 kadının istihdama katıldığını açıkladı. Kadınların çalışma ve üretimdeki rolü vurgulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılından bugüne kadar İşbaşı Eğitim Programı, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ve Mesleki Eğitim Kursları sayesinde 92 bin 446 kadının çalışma hayatına kazandırıldığını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin dört bir yanındaki kadınların başarı hikayelerinin gurur verdiğini ifade etti.

Türkiye İş Kurumu destekleriyle iş gücüne katılan kadın emekçilere selamlarını ileten Işıkhan, şunları kaydetti:

"2024 yılından bugüne İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ve Mesleki Eğitim Kursları (MEK) sayesinde 92.446 kadının çalışma hayatına adım atmasını sağladık. Çalışmanın, üretimin, kalkınmanın yüzyılını kadınların güçlü desteğiyle inşa ediyoruz. 'ispozitifharita.iskur.gov.tr' adresinden verilerimizi anlık şekilde paylaşıyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
